Путин обсудит с военными в Сочи гособоронзаказ для развития ВМФ России

Сочи, 3 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник проведет совещание с военными по вопросу гособоронзаказа для развития Военно-морского флота (ВМФ). Об этом заявил журналистам на традиционном брифинге во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, сегодня российский лидер отправится в сочинскую резиденцию Бочаров Ручей, где продолжит совещание с военными, генералитетом и представителями оборонно-промышленного комплекса​​​ (ОПК).

Пресс-секретарь уточнил, что эта встреча будет посвящена вопросу гособоронзаказа для потребностей и задач развития отечественного флота, включая развитие соответствующей инфраструктуры для вновь поступающих кораблей и судов.

Напомним, в начале недели президент РФ начал серию традиционных военных совещаний, ключевая тема обсуждения — развитие Военно-морского флота РФ.