В Госдуме утвердили штрафы для нарушающих законы СМИ-иноагентов

Госдума приняла во втором чтении законопроект об административной ответственности для зарубежных СМИ-иноагентов. Авторами инициативы выступили депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, речь идет о наказании за нарушение порядка работы самим медиа или учрежденным им российским юрлицом, выполняющим соответствующие функции. Поправкой ко второму чтению действие предлагаемых документом норм распространили и на «иных лиц», включенных в реестр и не исполняющих «установленных законодательством Российской Федерации требований в связи с признанием выполняющими функции иностранных агентов».

В случае первичного нарушения сумма штрафа для граждан составит 10 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч рублей, юридических лиц — 500 тысяч рублей. При повторном несоблюдении норм российского законодательства сумма для граждан вырастет до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, юридических — до миллиона рублей.

Кроме того, документом предусматривается наказание для зарубежного СМИ-иноагента и учрежденного им российского юрлица, выполняющего функции иноагента, за грубое — совершенное более двух раз в течение года — нарушение порядка деятельности в России. В этом случае проектом предлагается установить для граждан штраф размере 100 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Наказанием для должностных лиц в случае принятия такого закона станет сумма в 200 тысяч рублей, юридических лиц — пять миллионов рублей.

В беседе с корреспондентом ФАН значимость принятого решения отметил депутат Сергей Вострецов.

«У нас должны быть рычаги воздействия на тех, кто не соблюдает российское законодательство, работая при этом в одной из самых важных с точки зрения воздействия на человека сфер. СМИ должны понимать, что понесут значительный материальный ущерб за нарушения», — констатировал Вострецов.

Депутат обратил внимание, что законопроект был внесен еще в конце 2017 года и принят в первом чтении в январе прошлого года.

«За это время документ был тщательно проработан», — подытожил депутат.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 февраля 2020 года.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительном регулировании зарубежных СМИ-иноагентов. Документом, в частности, вводится обязанность таких медиа учреждать российское юридическое лицо и маркировать свою продукцию. Кроме того, в законе предусмотрена возможность признания иноагентами физлиц. Для этого необходимо соблюдение двух условий — участие в создании и распространении контента соответствующего СМИ и получение за это финансирования из-за рубежа.