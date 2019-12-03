Россия и Таджикистан усилят борьбу с незаконным оборотом наркотиков

Контрабанда наркотиков афганского производства по Северному маршруту резко сокращена. Об этом сообщил директор Агентства по контролю за наркотиками при президенте Республики Таджикистан Херхон Салимзода, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Соответствующее заявление Салимзода сделал по итогам встречи с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

«Проинформировал депутатов Государственной думы о наркоситуации в Республике Таджикистан, в регионе в целом, о мерах, принятых правительством Таджикистана по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и со всеми другими угрозами современного мира, которые берут начало из Афганистана», — рассказал Салимзода.

По его словам, борьба с незаконным оборотом наркотиков на территории стран Северного маршрута, в том числе в Таджикистане, «значительно усилена».

«В результате мер, принятых совместно с нашими коллегами из центральной Азии и Российской Федерации, резко сокращена переправка контрабанды наркотиков афганского производства по Северному маршруту», — констатировал он.

Представитель Таджикистана уточнил, что подтверждением этой информации служит уменьшение количества наркотиков афганского производства, изъятых на территории стран Центральной Азии и России в последние два-три года. Число задержаний граждан республики за незаконный оборот наркотиков на территории РФ сократилось в два раза, а объем изъятых наркотиков — в шесть раз.

«За последние два года выявлена и прекращена деятельность 23 организованных преступных групп, из которых четыре мы выявили совместно с нашими коллегами из МВД Российской Федерации», — добавил Салимзода.

Пискарев в свою очередь обратил внимание на необходимость не только повышать активность совместной оперативной работы по выявлению преступной деятельности наркодилеров и пресечению потоков контрабанды афганских наркотиков, но и ускорить работу по гармонизации законодательства наших стран, направленного на противодействие наркобизнесу.

«Мы намерены дальше вести диалог с коллегами из Ирана, Турции, Китая, Пакистана», — уточнил Пискарев.

Ранее депутаты Государственной думы выступили с инициативой ужесточить наказание за распространение наркотиков в Интернете.