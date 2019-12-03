Россия не хочет возвращения холодной войны, заявил Песков

Москва, 3 декабря. Россия никогда не хотела возвращения холодной войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также добавил, что в Кремле наблюдают за происходящим в НАТО.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри альянса, что можно охарактеризовать как «смерть мозга». По его мнению, в союзе отсутствует координация по стратегическим решениям между США и другими партнерами.

«Это наше дело тогда, когда альянс угрожает безопасности Российской Федерации. Давайте не забывать, что этот альянс - это продукт эпохи конфронтации, холодной войны. Российская Федерация никогда не хотела, чтобы эта эпоха возвращалась», — сказал представитель Кремля

Однако Североатлантический альянс, созданный и заточенный под идеологию конфронтации, по мнению Пескова, ничего другого нести не может.

Российский чиновник добавил, что российская сторона с большим вниманием наблюдает за происходящим в НАТО, но считает не своим вопросом комментировать мнения об «отмирании» каких-то частей блока.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок не видит неминуемой угрозы или агрессивных действий со стороны России в отношении союзников. Он добавил, что для альянса необходимо контактировать с Россией.