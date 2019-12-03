Тегеран, 3 декабря. Иран хочет взыскать с США 130 миллиардов долларов из-за беспорядков в стране, заявил официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили.

Иран хочет взыскать с США 130 миллиардов долларов из-за беспорядков в стране. Он уточнил, что иски и жалобы были поданы гражданами Ирана, напрямую понесшими ущерб от «действий Соединенных Штатов Америки». Как пишет агентство Mizan, Эсмаили подчеркнул, что рассмотрены более 360 дел и исков граждан против правительства США. Суд в Иране потребовал взыскать с США 130 миллиардов долларов.

Напомним, в мае Иран приостановил выполнение ряда обязательств по ядерной сделке.

23 апреля парламент Ирана принял закон о контрсанкциях против США. Документ обязывает администрацию Ирана ввести ограничительные меры в отношении Вашингтона в ответ на возврат США к политике санкций в отношении Тегерана.

22 марта 2019 года США расширили санкции против Ирана. В список физических лиц, против которых действуют ограничителые меры, добавлены «эксперты, участвовавшие в разработке ядерного оружия». Кроме того, санкции с такой же формулировкой введены и против 17 юридических лиц.

Попавшие под санкции эксперты — это специалисты, сотрудничавшие c Организацией оборонных инноваций и исследований Ирана (SPND). Эта организация, утверждают в США, не только разрабатывала технологии для создания ядерного оружия, но и приобретала их за рубежом.

После нового расширения ограничительных мер со стороны США число иранских компаний и физических лиц, против которых введены санкции, превысило 960.

Весной 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Ираном, возвращаясь к политике санкций против Тегерана.

В июне 2018 года резидент Ирана Хасан Роухани пообещал поставить США «на колени». В своем обращении, которое транслировал национальный телеканал, Роухани заявил, что его страна не станет «капитулировать перед США».

В начале октября прошлого года Международный суд ООН поддержал иск Тегерана и постановил, что антииранские санкции должны быть ослаблены. Речь в постановлении шла об ограничениях на торговлю продуктами питания и медикаментами. США проигнорировали решение ООН.