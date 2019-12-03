Потерпевшие и обвиняемые по делу сестер Хачатурян недовольны расследованием

Москва, 3 декабря. Родственники убитого Михаила Хачатуряна намерены направить в прокуратуру жалобу на работу следователей, которые выясняют обстоятельства смерти мужчины.

По словам адвоката Ольги Халиковой, которая представляет интересы потерпевшей стороны, родные Хачатуряна считают, что следствие проведено не в полной мере. Не исключено, что прокурор направит дело на дополнительное расследование.

Халикова также не согласна с доводами стороны защиты о том, что убийство Хачатуряна произошло в рамках оправданной самообороны.

«Сторона потерпевших с этим не согласна, в принципе следствие не рассматривает данный вариант, что была необходимая самооборона. Они (адвокаты сестер Хачатурян — Прим. ФАН) заявили ходатайство о прекращении уголовного дела. Но это не поддается здравому смыслу», — пояснила юрист телеканалу 360.

Отметим, что работой следователей недовольна и защита. Адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин отметил, что следствие упустило ряд важных моментов. Во-первых, оно не потребовало предоставить материалы по заседанию комиссии по делам несовершеннолетних, которое должно было состояться незадолго до убийства. На этом заседании, как утверждает представитель обвиняемой, комиссия должна была рассмотреть вопрос о наложении санкций на Михаила Хачатуряна за неисполнение родительских обязанностей. Во-вторых, следователи не учли близкие отношения покойного с представителями прокуратуры. Пакулин полагает, что именно поэтому Хачатурян избегал наказания за «свои выходки». Адвокат отметил, что уже передал прокурору свои доводы.

Напомним, что Михаил Хачатурян был убит в собственном доме в июле прошлого года. По версии следствия, мужчину убили его дочери, которые напали на отца с ножом, молотком и газовым баллоном, пока тот спал. Следователи установили, что одна из девушек нанесла более 30 ударов ножом отцу в область шеи и груди. Сами подозреваемые признались, что регулярно подвергались дома физическому и психологическому насилию.