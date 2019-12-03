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Сдачу «площадки» отменят для россиян уже будущей осенью

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Сдачу «площадки» отменят для россиян уже будущей осенью

Москва, 3 декабря. Будущие водители больше не будут сдавать вождение на закрытых площадках, заявил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.

Он уточнил, что «площадку» планируется исключить из экзамена для категорий B, C и D. Проект постановления об этом уже подготовлен и вскоре отправится на подпись к премьер-министру России Дмитрию Медведеву. По предварительной информации, новые правила вступят в силу с 1 октября 2020 года.

Ранее глава Госавтоинспекции России Михаил Черников россияне, которые сдают экзамены для получения водительского удостоверения, смогут оспаривать свои результаты. Он отметил, что теперь жители страны смогут попытаться исправить несправедливо поставленную плохую оценку во время экзамена по вождению.

«Это позволит повысить качество оценки навыков и умений, приобретенных будущими водителями в процессе обучения в автошколах, — добавил Черников.

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