«Камаз» запустил тестирование беспилотного грузовика

Москва, 3 декабря. Компания «Камаз» начала тестирование заездов беспилотного автомобиля «Камаз-4308», сообщили в компании.

Тестовые заезды беспилотного автомобиля начались на заводской территории предприятия. Грузовик без водителя будет осваивать логистику поставок кабин с прессово-рамного завода на автомобильный. Отмечается, что такой тип грузовых беспилотников может использоваться на любых производствах, где нужны челночные перевозки по заданным маршрутам.

«Камаз» создает сразу несколько типов автономных автомобилей: это транспорт, обеспечивающий движение автоколонн без водителей, бескабинные электромобили и городские шаттлы с системами автономного движения», — сказал генеральный директор Ростеха, председатель Совета директоров «Камаза» Сергей Чемезов.

По его мнению, создание беспилотных грузовиков может стать первым шагом к роботизации промышленной техники, в том числе работающей в экстремальных условиях.

Беспилотный грузовик получил название «Одиссей», он собран на основе дизельного автомобиля «Камаз-4308». Машина оснащена сразу четырьмя типами сенсоров: видеокамерами, радарами, лидарами и сонарами. Кроме того, в беспилотнике установлено сразу несколько каналов связи, в том числе промышленным Wi-Fi, 4G и специальным УКВ-диапазоном.