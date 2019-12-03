Новый сезон конкурса «Моя страна — моя Россия» стартовал в Совете Федерации. ФАН-ТВ

Новый 17-й сезон всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» стартовал на площадке Совета Федерации. В состязании ежегодно принимают участие тысячи инициативных молодых людей из всех регионов России. Они представляют свои проекты, в которых рассказывают, как можно улучшить социально-экономическое положение городов и сел.

«Вы все представляете регионы нашей многонациональной страны, я думаю, что старт этого сезона будет особенно успешным, особенно удачным. Удивительная атмосфера творчества, удивительная атмосфера желания идти вперед. И мне кажется, проигравших не будет в этом проекте, и все обязательно станут победителями, потому что каждый из вас что-то из этого проекта подчерпнет», — сказала Лилия Гумерова, член Совета Федерации РФ.

Конкурс реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Организаторы обещают, что конкурс 2020 года откроет для участников много новых возможностей. Введен ряд специальных номинаций, например, «Города-побратимы наших стран» — номинация для наших соотечественников, которые проживают в других государствах. Также среди новых номинаций появились: «Мой Дальний Восток», «Моя Арктика» и номинация «Моя страна. Моя Победа», приуроченная к юбилею Великой Победы.

Авторы наиболее актуальных инициатив получают поддержку, образовательные гранты, льготы при поступлении в российские вузы, стажировки и возможность трудоустройства в крупных российских компаниях.