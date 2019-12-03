Медики назвали восемь продуктов, предотвращающих онкологию

Москва, 3 декабря. Медики назвали восемь продуктов, которые помогут снизить риск возникновения рака. По словам экспертов, некоторые растительные соединения обладают блокирующими свойствами. Об этом сообщает портал MedikForum.

Как отмечает ресурс, в перечень вошли яблоки, которые содержат полифенолы — соединения, предотвращающие сердечно-сосудистые заболевания. Помимо этого, по мнению ученых, они обладают противораковыми свойствами.

Специалисты также включили в этот список брокколи, цветную и белокочанную капусту. Указанные овощи содержат сульфорафан, который способен уменьшать рост злокачественных клеток. В список продуктов, снижающих риск возникновения онкологии, вошли морковь, рыбий жир, орехи, бобовые, кофе и кетчуп.

Ученые отметили, что в моркови есть бета-каротин, который играет важную роль в поддержке иммунитета. Рыбий жир содержит жирные кислоты, предотвращающие процессы воспаления.

Употребление в пищу кетчупа значительно снижает риск возникновения рака предстательной железы. А кофе, по словам экспертов, уменьшает риск заболевания печени на 40%.

Ранее медики перечислили самые полезные продукты для здоровья печени. В их числе оказались виноград и свекольный сок.