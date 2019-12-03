Террористы ПНС Ливии не поддерживаются ни населением, ни вождями старейших племен — эксперт

Союз племен Зинтана и Совет племен ас-Сиан негативно отнеслись к заключенным соглашениям между главарем так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о подписании соглашения о морских границах в Средиземном море. Деталей сделки по расширению сотрудничества в области безопасности и военного сотрудничества официальная Анкара не представила и не уточнила, где именно будет проходить граница между Турцией и силами ПНС Ливии.

Советы племен Зинтана и ас-Сиан, в свою очередь, вновь заявил о поддержке сил Ливийской национальной армии (ЛНА) и ее руководства в лице Халифы Хафтара в рамках борьбы против терроризма и подрыва национального суверенитета.

«Союзы племен негативно отнеслись к заключенным соглашениям между ПНС и Турцией, потому что реальные лидеры Ливии выключены из политического процесса в Ливии — это сделано западными странами при помощи представителя ООН в Ливии Гасана Саламе, который непосредственно участвовал в формировании политической повестки опираясь исключительно на так называемое ПНС Файеза Сарраджа, а не реальных лидеров, принимаемых населением Триполи. Соответственно, так как (фиктивное — Прим. ФАН) ПНС не пользуется поддержкой ни населения, ни реальных вождей и старейших племен, они (ПНС – Прим. ФАН) воспринимаются как фиктивный орган, который контролируется бандами и террористическими организациями. Любые соглашения, особенно международного характера, не принимаются широкой общественностью, так как служат исключительно для дальнейшего разграбления Ливии и военной поддержки террористов, активное участие в которой принимает Турция, поддерживающая ПНС и воюющих на их стороне «Братьев мусульман», — утверждает член Фонда защиты национальных ценностей Александр Прокофьев.

Напомним, что соседствующий с Ливией Египет счел сделку между Сарраджем и Эрдоганом незаконной, а в Греции назвали соглашение географически абсурдным, так как оно игнорирует остров Крит, находящийся между побережьями Турции и Ливии.

Пресс-секретарь греческого МИД Александрос Генниматас сказал, что подписание Турцией и Ливией меморандума о взаимопонимании не может нарушать суверенные права третьих стран.

Северо-запад и столица Ливии в настоящий момент контролируются боевиками, ответственными за революцию 2011 года, которые объединились в так называемое Правительство национального согласия (ПНС). И, хотя данная структура признается некоторыми странами мира официальным органом власти в Ливии, на деле она состоит из косвенно связанных друг с другом незаконных вооруженных формирований, которые периодически воюют между собой за территории и сферы влияния.