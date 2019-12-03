Опубликован первый трейлер «Черной вдовы»

Нью-Йорк, 3 декабря. Студия Marvel опубликовала первый трейлер фильма «Черная вдова». Главную роль в картине исполняет Скарлетт Йоханссон.

Сюжет строится вокруг судьбы шпионки Наташи Романофф.

«Черная вдова» — первый сольный проект Йоханссон в киновселенной Marvel. Ее персонаж впервые появился на экране в 2010 году в фильме «Железный человек». Как передает «Газета.Ru», сообщалось, что после этой картины Йоханссон больше не будет сниматься в фильмах о Черной вдове.

В России премьера картины запланирована на весну 2020 года.

Ранее стало известно, что Роберт Дауни-младший, известный по роли Тони Старка, может появиться в фильме про Черную вдову.