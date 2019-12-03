Китай по примеру России отвечает санкциями на вмешательство США

Китай вводит санкции против США по итогам 14 недель протестов в Гонконге, сообщила представитель МИД КНР Хуа Чуньин. По словам дипломата, санкции включают запрет кораблям США заходить в китайские порты, а также пресекают или серьезно ограничивают деятельность неправительственных международных организаций с центром в США, которые оказывали прямую информационную поддержку участникам уличных беспорядков. В их числе National Endowment for Democracy, International Republican Institute, Human Rights Watch, Freedom House.

Это зеркальный ответ Китая на изданный в Соединенных Штатах закон о поддержке демократии, который раскрывает позицию США относительно требований Гонконга. Аккредитованные Вашингтоном группы открыто поддерживали протестующих информационно и финансово, а принятый в ноябре закон прямо обязал докладывать Конгрессу США о ситуации с правами человека в Гонконге и предусмотрел возможность наложить санкции на компании и лично граждан КНР. Якобы об этом власти Штатов просили сами демонстранты.

Китай справедливо назвал это вмешательством в свои внутренние дела с целью дестабилизации, принял зеркальные меры и призвал США отозвать возмутительный закон ради возобновления нормальных отношений между двумя странами.

Но протесты пока не утихают окончательно. Гонконгские протестующие проявляют максимум изобретательности: в ходу и бытовая находчивость, и высокие технологии, способные обмануть систему распознавания лиц, — причем, в руководстве для выходивших на улицы было описано несколько способов. В августе США уже не скрывали своей заинтересованности в победе участников беспорядков: представитель американского МИД рассказывал, что дипломаты регулярно встречались с лидерами оппозиции в Гонконге и Макао. И не без участия «наблюдателей» от организаций, которые действуют и в России.

Уроки демократии для России и мира

Китай — не первая и не единственная страна, считающая ненормальным, что американские политики и их агенты на местах определяют, в должной ли мере ее строй демократичен. Аналогичные попытки были в Венесуэле, в Грузии, в Сербии. Уличные акции в этих странах шли по единому сценарию: протестующие были разбиты на группы, в каждой был лидер, который заводил толпу, скандируя нужные лозунги, раздавал агитматериалы и направлял движение группы, координируясь с другими вставшими во главе ячеек.

В России протестное движение было очень активно во время предвыборной кампании. Более того, в летней Москве лидеры беспорядков использовали ту же тактику, что была в Венесуэле и Гонконге. Да и некоторые упомянутые китайским МИД организации продолжают работать.

В докладе Human Rights Watch по итогам 2018 года сказано, что в нашей стране регулярно нарушают права человека на свободу собраний, требуя согласовывать митинги, преследуют ЛГБТ, бросают в тюрьмы активистов оппозиции.

Отдельным пунктом Human Rights Watch который год указывают вмешательство России в дела Украины и Сирии. Под «вмешательством» в дела Сирии авторы доклада имеют в виду боевые действия против террористов запрещенной в РФ ИГИЛ1, отказ идти на переговоры с боевиками других формирований (в самих США долго предпочитали называть их «умеренной оппозицией») и другую помощь в сохранении территориальной целостности страны, санкционированную легитимным правительством. Вмешательством в дела Украины наблюдатели считают преследование тех, кто поддерживает проукраинскую политику в «оккупированном» Крыму, гуманитарную помощь жителям Донбасса. П вот по поводу «переговоров» американских дипломатов с лидерами оппозиции в том же Гонконге и ранее в Венесуэле вопросов у организации нет — вмешательство американцев куда-либо не может быть нарушением.

Не обошли вниманием наблюдатели и российский закон об иностранных агентах: в России признанная таковой организация обязана обозначить свой статус публично, маркировать специальной пометкой все материалы в печати, в Интернете, в теле- и радиоэфирах и подавать документы в надзорные органы в особом режиме. Более никаких ограничений работа иноагентов в РФ не несет, если организация не попадает в список экстремистских и запрещенных — как это произошло со «Свидетелями Иеговы» и исламистской группировкой «Хизб ут-Тахрир».

Вероятно, в докладе по итогам 2019 года эти пункты также подсветят особо: сторонники должны видеть, что в России ситуация с правами человека становится год от года хуже и иноагентами вот-вот признают всех открыто говорящих о своей оппозиционности граждан, раз уж развернуть беспорядки до гонконгских и венесуэльских масштабов не получилось.

Гранты на беспорядки

Санкции Китая затронут и National Endowment for Democracy — Национальный фонд поддержки демократии. Официального представительства этого формирования, существующего на средства Конгресса США, в России больше нет — его внесли в список нежелательных решением Генпрокуратуры в 2015 году. Именно благодаря фонду лидеры оппозиции сумели попасть на стажировки в вузы США: обучающую программу фонда для лидеров гражданского общества в Йеле прошел Алексей Навальный и директор его штабов Леонид Волков.

Несмотря на свой статус, NED вполне себе работает с русскоязычными НКО и активистами. Физлицам грантов не выдает — по крайней мере так написано на сайте, однако с неправительственными организациями работает и заявки вполне можно подавать, если цели программы совпадают с целями фонда.

Интересно, что WikiLeaks выложил доказательства, что в 2010-2011 годах именно при поддержке фонда прошло несколько революций на Ближнем Востоке, позже названных «арабской весной»: NED активно помогал местным молодежным антиправительственным движениям.

А в России фонд финансировал и «Московскую Хельсинскую группу», и признанное недавно иноагентом движение «За права человека» Льва Пономарева, и «Гражданское содействие» Светланы Ганнушкиной. По данным Минюста 2015 года, каждая четвертая НКО, признанная иноагентом, получала гранты от фонда: оставлять спокойно работать в России такой мощный проводник национальных интересов геополитического противника было нельзя. Российский закон об иноагентах стал своего рода мерой защиты информационного поля в нашей стране от целенаправленного влияния — мерой довольно мягкой, но, судя по бурной реакции причастных к оппозиционной деятельности, достаточно эффективной.

Сегодня и Китай принял аналогичные меры против западных правозащитных структур, которые официально следят за соблюдением прав человека, а по факту защищают лишь право США контролировать и определять курс, которым страна будет развиваться, вкладывая в это значительные деньги. И они также должны оказаться достаточно эффективными. Россия и Китай в противостоянии США в одной лодке и давно обозначили себя союзниками: огромные и богатые ресурсами страны, которые представляется очень выгодным погрузить в хаос, превратив в разрозненную территорию, как это было с Ираком, Ливией и другими. У Китая достаточно и экономических рычагов воздействия на американский бизнес, так что властям США стоит крепко подумать над отзывом закона о поддержке оппозиционеров Гонконга — цена «демократии» в этом регионе может оказаться очень высокой.

У российской оппозиции, как и у гонконгских структур, очень много других «доброжелателей» и спонсоров за океаном, помимо названных. Надеяться, что США отзовут своих агентов влияния и оставят в покое страны, не готовые признать себя их криптоколониями, не стоит. Но тот факт, что одна из крупнейших мировых держав по примеру России провела «зачистку» и выдворила наиболее откровенно дестабилизирующих обстановку в государстве, нельзя воспринимать иначе, как очень положительный. На примере Москвы и Пекина мир видит, что Вашингтон можно и нужно одергивать, когда попытки управлять внутренней политикой в другой стране становятся откровенно наглыми.

1 Организация запрещена на территории РФ.