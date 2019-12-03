Развязанная США экономическая война с ЕС бьет по НАТО

В борьбе за конкурентоспособность американской экономики, рост промышленного производства и создание новых рабочих мест президент США Дональд Трамп готов на все; развязанная им экономическая война против союзников бьет по НАТО. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.

Санкции против Франции

Проект санкций Соединенных Штатов против Парижа недопустим. Такое заявление сделал французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.

В случае введения американских ограничительных мер Европейский союз готов дать «сильный ответ», добавил министр.

Согласно докладу торгового представителя США, Париж проводит дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний, в ответ на это Вашингтон может ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до 2,4 миллиарда долларов.

«Мы посмотрим, какие будут окончательные решения. Но уже сам проект <...>, который может быть осуществлен в течение 30 дней, <...> — это не та манера поведения, которую мы ждем от США по отношению к их главным союзникам — Франции и вообще Европе», — подчеркнул Ле Мэр.

В середине июля во Франции был принят закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, включая Apple, Amazon, Google и Facebook. Это вызвало шквал критики со стороны Соединенных Штатов. Так, Трамп заявил, что Штаты могут ввести налог на французское вино в качестве ответной меры.

Позднее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Парижу и Вашингтону удалось достигнуть соглашения. Как только будет введен цифровой налог на международном уровне, французские власти отменят налог для крупнейших цифровых компаний (GAFA).

Развязывание торговых войн

По словам Владимира Соловейчика, отношениям США и Франции, которые относятся к центру мирового глобального рынка, мешают межимпериалистические противоречия. Эти противоречия, в частности, выходят наружу в виде «торговых войн», политики экономических санкций и контрсанкций, призванных защитить национальные рынки, поставщиков услуг и производителей товаров от нежелательной конкуренции извне.

«В борьбе за конкурентоспособность американской экономики, рост промышленного производства и создание новых рабочих мест президент США Дональд Трамп готов на любые меры. И в этом смысле он, конечно, реальный патриот своей страны в том виде, как он это понимает. Ради экономических выгод США могут поступиться и целым рядом политических абстракций, такими как «независимая Украина» или «натовская солидарность», если это не противоречит общим совокупным интересам класса американских капиталистов», — пояснил Владимир Соловейчик.

Американские банкиры, промышленники, владельцы транснациональных корпораций, крупные аграрные производители не заинтересованы в появлении еще одного конкурента в Европе.У Франции для этого есть специалисты, немалый научный и производственный потенциал. Отсюда — и политика сдерживания французских компаний. Отсюда — и ответные меры французских властей.

«Когда для экономики США невыгодны те или иные решения таких механизмов капиталистической глобализации, как ВТО или соглашение по климату, Трамп просто-напросто их игнорирует. Поэтому совсем неслучайно обращение французских властей к теме «международного цифрового налога». Учитывая, что давняя идея Трампа снизить издержки для экономики США за счет европейских стран-участниц НАТО не находит поддержки в Париже, можно сказать, что налицо кризис НАТО в его прежнем виде, о чем сказал не так давно президент Франции Эммануэль Макрон», — добавил Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, кризис НАТО тесно связан с чередой «торговых войн», развязанных Дональдом Трампом, и лежит в русле усиливающихся в США накануне выборов 2020 года изоляционистских настроений. Трамп прекрасно понимает, что ни Франция, ни Турция, являющиеся сейчас главными мишенями критики США внутри НАТО, этот агрессивный блок не покинут, а вот в глазах американских избирателей жесткая позиция по поводу европейских дел принесет Трампу и его республиканцам дополнительные очки.