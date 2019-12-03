Зеленский созвал СНБО перед встречей лидеров «нормандской четверки»

Киев, 3 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский созвал во вторник Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) для подготовки к встрече лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия). Об этом рассказал украинский министр внутренних дел Арсен Аваков.

Аваков сообщил, что его планы послушать выступления на конференции по вопросам правоохранительной сферы сорвались из-за созыва СНБО.

«Президент собирает Совет национальной безопасности и обороны, готовимся к встрече в «нормандском формате», — предает телеканал «Наш» слова украинского министра.

Напомним, саммит в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже. Представители всех лидеров «нормандской четверки» подтвердили их участие в переговорах по урегулированию ситуации на Украине.

Ранее украинский вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба высказался о возможности встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. По его словам, глава Украины проведет встречу с Путиным тет-а-тет только ради защиты интересов страны. Кулеба также уточнил, что потребность в переговорах лидеров двух стран может возникнуть «очень спонтанно».