Москва, 3 декабря. США должны понести суровое наказание за свое сотрудничество с боевиками «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка) в Сирии. Об этом во вторник заявил член Совета Федерации Сергей Калашников.

«Реакция любого цивилизованного общества на любую поддержку террористов должна быть жесткой и однозначной. Ответственность должна быть суровой», — пояснил он порталу iReactor.

По словам сенатора, мировое сообщество должно применить против Вашингтона все возможные санкции и использовать другие доступные способы воздействия, чтобы прекратить поддержку терроризма.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть своего расследования, в котором говорится о связях между США и боевиками в Сирии. Соединенные Штаты поставляют террористам инструкторов, обеспечивают их оружием, беспилотниками и наемниками в обмен на сирийскую нефть. Корреспонденты Федерального агентства новостей получили свидетельские показания, подтверждающие участие США в создании, поддержке и финансировании ИГ1.

По словам бывшего боевика Малифа, который дал интервью ФАН, террористы чувствуют себя весьма свободно на оккупированных США территориях в САР. Американцы взяли джихадистов под свое крыло и прикрывают их от атак правительственной армии Сирии.

В первой части расследования говорилось о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с «Исламским государством». На это указывает, в частности, номер телефона репортера, который был обнаружен среди вещей джихадистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.