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В ГД назвали «торжеством нацизма» слова спикера Рады про один украинский народ

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В ГД назвали «торжеством нацизма» слова спикера Рады про один украинский народ

Симферополь, 3 декабря. Депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек резко раскритиковал высказывания спикера украинской Рады Дмитрия Разумкова о том, что на Украине есть лишь один народ.

«Если спикер Верховной рады говорит, что на территории Украины нет нацменьшинств, за что же так государство издевается над собственным народом, выделяя одних и сознательно принижая других? Ведь ни для кого не секрет, что российскую цивилизацию и русскую нацию на Украине сознательно унижают», — заявил Бальбек.

По его словам, если Разумков пришел в Раду лишь с той целью, чтобы защищать ярых граждан Украины, то это похоже на настоящий национализм, сообщает РИА Новости.

Российский депутат обратил внимание, что здоровое общество не может развиваться, когда страной руководят, в том числе, националистические элементы. Он также назвал текущую ситуацию на Украине «торжеством нацизма или отдельных его представителей».

Спикер украинского парламента заявил ранее, комментируя слова председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что национализм и притеснение киевскими властями малых народов могут привести к исчезновению страны, что на Украине есть лишь один народ — украинский.

Ранее киевский телеведущий Юрий Кот согласился со словами Володина о притеснении национальных меньшинств на Украине и призвал обратить внимание на тон спикера Госдумы.

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Источник: РИА Новости
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