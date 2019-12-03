Превосходство боевого катера РФ над «утюгом» Порошенко признали даже на Украине

Бронекатера ВМСУ в море серьезно уступают по своим характеристикам российским патрульным катерам типа «Соболь». Такое заявление украинского военного эксперта Тараса Чмута вызвало взрыв негодования среди общественности «незалежности».

Насколько соответствует истине вывод Чмута? В этом разобрался корреспондент Федерального агентства новостей.

«Печаль, боль, разочарование»

Под самый занавес осени 2019 года в украинском сегменте Twitter зародилась фронда. Руководитель проекта «Український мілітарний портал», военный эксперт Тарас Чмут разместил в своем паблике фотографию двух военных единиц — малого бронированного артиллерийского катера (МБАК) проекта 58155 «Гюрза-М» военно-морских сил Украины и патрульного катера проекта 12200 «Соболь» Береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ.

Первого, задержанного российскими силовиками год назад во время памятного инцидента в Керченском проливе, буксиром тащили «за ноздрю» в международные воды, чтобы передать украинским морякам. Второй деловито конвоировал первого, бдительно присматривая за вымпелом ВМСУ и окружающим пространством.

Несмотря на довольно близкие размерения, внешний вид «Гюрзы-М» и «Соболя» разительно отличался. Украинский катер — приземистый, низкобортный, явно норовящий зарыться носом в волну. Российский — с куда большей, чем у «украинца», высотой надводного борта и изящным силуэтом, в котором буквально читалось слово «скорость».

Утюг и перехватчик.

«Интересное фото. Украинский МБАК и российский «Соболь». Интересно сравнить обводы корпуса у катеров одного тоннажа. Сразу видно, что МБАКи никак не адаптированы ни к скорости, ни к полноценным действиям в море. Надеюсь, на 8-ми корпусах ВМСУ закончат их закупку», — мрачно отметил в своем твите пан Чмут.

Естественно, патриоты «незалежной» не смогли пройти мимо подобного святотатства и попрания «гидности». Чмуту тут же напихали полный туесок свидомых комментариев. Мол, «Соболь» — не бронированный, а наш-то, наш-то — ого-го! А еще на «Гюрзе-М» — два модуля вооружения, так что он в дуэльной ситуации зараз порвет «Соболя», как Тузик тряпку.

Пан Чмут, однако, не стушевался и ответил, что в ситуации один на один российский «патрульник» и украинский МБАК никогда не окажутся — хотя бы по той причине, что «Гюрза-М» при полной загрузке едва выдает 25 узлов, а «Соболь» в той же ситуации развивает все 50.

«Наши МБАКи на радарах минимальны по пятну!» — боднули патриоты военного эксперта намеком на прикрученные, согласно информации разработчиков, к бронекатерам стелс-свойства.

Но тот вновь не смутился.

«Не уверен, что МБАКи значительно незаметнее «Соболя», — флегматично парировал Чмут.

Тогда руководителю проекта «Український мілітарний портал» напомнили, что у Украины имеются два новейших десантно-штурмовых катера проекта 58503 «Кентавр-ЛК». Уж они-то — ух!..

Нет, не «ух», дал понять Чмут. И добавил:

«Был на них. Печаль, боль, разочарование».

Поняв, что «Кентавры» — тема еще более токсичная, чем «Гюрзы», патриоты решили вернуться к МБАКам. Один из оппонентов Чмута тут же «зашел с козырей». Он объявил, что в 2018-м в Керченском проливе «москали» без применения артиллерии и авиации ничего не смогли сделать охаиваемым Чмутом бронекатерам ВМСУ.

В ответ военный эксперт не отказал себе в удовольствии припечатать «знатока».

«Да, [русские тогда] спокойно дали одну очередь, и все закончилось», — язвительно написал пан Чмут, намекнув на украинский МБАК, угодивший под огонь российского пограничного сторожевого корабля «Изумруд».

Аргументация руководителя проекта «Український мілітарний портал» его украинских оппонентов не убедила. Страсти вокруг того, какие катера лучше: «Гюрзы-М» или «Соболи», — в паблике военного эксперта продолжали кипеть.

Тут на дискуссию Чмута и Ко набрела российская пресса, принявшаяся с удовольствием тиражировать тезис о превосходстве отечественного катера над украинским. Удивительно, что при этом практически никто не постарался по-настоящему разобраться в том, чем же так плоха «Гюрза-М» и чем, соответственно, хорош «Соболь», что он кроет украинскую «бронезмею».

ФАН исправляет данное упущение.

Причудливая история «Гюрзы»

О причудливой истории появления украинских малых бронированных артиллерийских катеров проекта 58155 «Гюрза-М» ФАН уже писал. Поэтому просто напомним, что исходно проект «Гюрзы» создавался Николаевским госпредприятием «Исследовательско-проектный центр кораблестроения» на американские деньги для… Термезской речной флотилии пограничных войск Узбекистана.

Для противодействия перевозке наркотиков, контрабанде и незаконной миграции на Амударье узбекам не нужны были дредноуты. Ташкент вполне удовлетворился бы чем-то вроде новой реинкарнации созданных еще в 1960-е советских арткатеров проекта 1204 «Шмель». Только поменьше, подешевле, с противопульным бронированием и вооружением в башнях от БМП и БТР.

Иными словами, узбекам было нужно нечто вроде загнанного в реку бронетранспортера — с посредственной мореходностью и умеренными скоростными характеристиками, зато имеющего возможность без проблем оперировать на мелководье.

Именно такое 38-тонное плавсредство в Николаеве для Термезской речной флотилии и смастрячили, обозвав получившееся «чудо» МБАКом проекта 58150 «Гюрза». Два таких бронекатера по заказу Узбекистана были построены в 2004 году на киевском ЧАО «Завод «Ленинская кузница».

Через шесть лет украинские пограничники обнаружили, что имеющиеся у них на Дунае «Шмели» советской постройки находятся в крайне изношенном состоянии, поэтому неплохо бы пополнить состав Измаильского отряда морской охраны чем-нибудь поновее. Основатель украинской кондитерской корпорации «Рошен», а также владелец с 2007 года «Ленинской кузни» Петр Порошенко мгновенно понял, что дело пахнет хорошими деньгами.

На «Кузне» хранилась вся документация по «Гюрзе», а само предприятие уже имело опыт постройки МБАКов. Поэтому неудивительно, что Порошенко предложил украинским пограничникам построить для них бронекатера проекта 58150.

«Прикордонники», в общем, были не против. Но хотели чего-нибудь покрупнее, чем «Гюрза», а главное — сильнее вооруженного. У румынских соседей на Дунае водились настоящие мониторы со 100-мм орудиями. На фоне таких речных «линкоров» проект 58150 с башней от БМП-2, из которой торчала 30-мм пушка, смотрелся достаточно бледно.

На «Кузне» особенно заморачиваться не стали. Удлинили корпус «Гюрзы», а на носу и корме бронекатера поставили «оморяченные» боевые модули от бронетранспортеров БТР-3Е и БТР-4 с 30-мм пушками, 7,62-мм пулеметами, 30-мм гранатометами и ПТРК «Барьер-ВК». Боевые модули получили название БМ-5М.01 «Катран-М», сам же новый вариант МБАКа стал именоваться проектом 58155 «Гюрза-М».

Два таких бронекатера на «Кузне» заложили, но быстро построить их не получилось. В 2011 году Измаильский отряд морской охраны ввиду хронического недофинансирования был расформирован. Одновременно из-за отсутствия денег прекратилась и достройка новых МБАКов.

Это положение изменилось лишь после известных событий 2014 года, когда ВМСУ понадобились новые вымпелы. Любые, да хоть военно-морской плот! В то же время Порошенко стал главой государства, что позволило ему оперативно обеспечить финансирование достройки на своем заводе «Гюрз-М». Правда, уже не для пограничников, а для военных моряков.

Не лучшее приобретение ВМСУ

Откровенно говоря, МБАКи проекта 58155, спроектированные для операций на речных просторах, для действий в морских условиях не годились от слова «совсем». Но, повторимся, ВМСУ после утраты Украиной Крыма находились не в том положении, чтобы привередничать.

Да, «Гюрзы-М» стоили очень дорого, при этом зарывались в волну при малейшем волнении, а их броня держала лишь автоматные пули.

Да, стабилизация и наведение установленных на МБАКах боевых модулей работали некорректно, а установки ПТРК «Барьер-ВК» с паспортной дальностью стрельбы 5 км не работали вообще. Настолько вообще, что эти ПТРК на бронекатера даже не устанавливались.

Да и еще раз да — «Гюрзы-М» оказались далеко не лучшим приобретением ВМСУ. Однако при этом завод Порошенко действительно мог строить эти «утюжки» серийно, а ВМСУ имели возможность пополнять МБАКами свой скудный корабельный состав.

Если бы еще украинским морякам не приходилось на порошенковских бронескорлупках бороздить Черное и Азовское моря, то было бы вообще замечательно. Но им приходилось. Поэтому первоначальный энтузиазм, связанный с постройкой «новейших стелс-бронекатеров», стал на «незалежной» быстро иссякать.

Экс-узбекский речной «бронетранспортер», загнанный под жовто-блакитным флагом в море, полностью растерял все свои плюсы. Тем не менее, до конца своей каденции Порошенко сумел обеспечить постройку для ВМСУ целых восьми бронекатеров проекта 58155, из которых семь успели спустить на воду, а шесть — ввести в состав военно-морских сил Украины.

Пока Порошенко продолжал оставаться президентом государства, по понятным причинам публично критиковать «Гюрзы-М» на Украине было не принято. Но как только президентские выборы выиграл Владимир Зеленский, украинские спецы тут же «прозрели». Они принялись неустанно открывать всем глаза на проблемы украинских малых бронированных артиллерийских катеров.

Например, в октябре 2019 года заместитель начальника штаба ВМСУ по евроинтеграции капитан первого ранга Андрей Рыженко заявил следующее:

«Реалии показали, что катер «Гюрза-М» не может выполнять задачи в Черном море при волнении 3 балла и более и имеет весьма ограниченные огневые возможности. В результате этого применение МБАКов ограничено Азовским морем и реками. Кроме того, оказалась неудачной концепция бронирования катера — он вышел тяжелым и дорогим. В реалиях морского боя броня его не спасет, что было подтверждено 25 ноября прошлого года в Керченском проливе. Ошибка была в том, что из полицейского речного катера пытались сделать боевой морской».

Как страшно жить!

Морской перехватчик нового поколения

На фоне авантюрной мелодрамы, повествующей о появлении украинской «Гюрзы-М», хроника создания российского патрульного катера проекта 12200 «Соболь» выглядит даже скучно.

Все началось с того, что в начале 2000-х российские морские пограничники выдали санкт-петербургскому Центральному морскому конструкторскому бюро «Алмаз» заказ на создание катера, предназначенного для действий по вызову и несения дежурной службы в территориальных водах, осуществления контроля над соблюдением кораблями и судами установленного режима плавания на внешнем и внутреннем рейдах портов и гаваней, а также в прилегающих к ним прибрежных районах моря.

Первоначально будущий «Соболь» виделся его заказчикам как 40-тонный катер, способный действовать в открытом море при серьезном волнении и имеющий возможность настигнуть любую надводную цель.

Последующие исследования «алмазовцев» показали, что «втиснуть» заданные пограничниками ТТХ в 40 тонн невозможно, и водоизмещение катера выросло до 57,5 тонн. Так появился «патрульник» проекта 12200 «Соболь».

На нем «алмазовцы» применили сразу два новых технических решения — комплекс автоматически управляемых интерцепторов и движительный комплекс, состоящий из приводов Арнесона с частично погруженными гребными винтами. Эти «фишки», в совокупности с парой дизелей мощностью по 1822 л. с. каждый, обеспечили катеру очень высокие скоростные и мореходные качества, хорошую управляемость и малую осадку.

Способный разогнаться до 50 узлов не только на глубокой воде, но и на мелководье «Соболь» получился отменным морским перехватчиком. Это дополнялось богатой номенклатурой радиоэлектронного оборудования и мощным вооружением.

В качестве последнего «Соболь» предполагалось оснастить морской тумбовой пулеметной установкой с 14,5-мм крупнокалиберным пулеметом КПВТ, а также ракетно-артиллерийским комплексом «Вихрь-К», включающим 4 сверхзвуковые противотанковые ракеты «Вихрь» с дальностью стрельбы до 10 км и 30-мм шестиствольный артавтомат АК-306 со скорострельностью до 1000 выстрелов в минуту.

Впрочем, для задач, выполняемых «Соболем» в мирное время, заказчики сочли ракетно-артиллерийский комплекс чрезмерным. Судостроителям пограничники объявили, что на новом патрульном катере пока вполне хватит и одного КПВТ, чьи пули способны оставлять в обшивке самолета или вертолета пробоины диаметром до 400 мм, а на удалении 500 метров прошивать броню 32 мм толщиной.

Ну, а если не дай бог припрет, тогда можно будет и «Вихрь-К» поставить.

Головной патрульный катер проекта 12200 был построен в 2006 году в Санкт-Петербурге на «Алмазе». По результатам его испытаний было принято решение о запуске «Соболя» в серию из 30 единиц. На текущий момент в составе Береговой охраны Пограничной службы ФСБ числятся уже более двух десятков «Соболей». Еще два таких катера получила Туркмения.

Везде, где бы «Соболи» ни действовали: на Балтике, Черном, Азовском, Каспийском, Белом, Баренцевом морях и Тихом океане — патрульные катера проекта 12200 подтверждали свои великолепные ТТХ.

Если вы спроектировали кастрюлю…

Теперь можно подвести итог.

Впрямую сравнивать «Гюрзу-М» с «Соболем» вряд ли стоит, поскольку это катера разного назначения, да еще и спроектированные на совершенно разном техническом уровне. Другое дело, что волею обстоятельств украинские МБАКи вынуждены действовать совсем не в тех условиях, под которые их когда-то конструировали.

«Соболи» же эксплуатируются в полном соответствии с концепцией, под которую патрульные катера «затачивались» изначально. Понятно, что при таких обстоятельствах эффективность российских катеров оказалась куда выше, чем у изделий завода пана Порошенко.

В конце концов, если вы спроектировали для своей кухни кастрюлю, а затем побежали в ней, как в армейской каске, на Майдан, то не удивляйтесь, что защитные свойства импровизированной «каски» окажутся невысокими.

Собственно, на это и старался указать в своем твите украинский эксперт-фрондер Тарас Чмут. Но его оппоненты из числа патриотов «незалежной» оказались настолько контужены, что до сих пор предпочитают прятать головы под кастрюлями, а не смотреть правде в глаза.