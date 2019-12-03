Поддерживая террористов ИГ, США ведут захватническую войну в Сирии

Соединенные Штаты Америки ведут захватническую войну на территории Сирии, используя как прикрытие подконтрольные курдские вооруженные формирования. США, не стесняясь, воруют сирийскую нефть, нанося катастрофический ущерб Сирии. Незаконный вывоз нефти из Сирии приносит американцам десятки миллионов долларов, часть этих доходов США делят между лидерами незаконных курдских вооруженных формирований.

Об этом рассказывается во второй части расследования Федерального агентства новостей: «MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству»1 (ИГ1, ИГИЛ1, террористическая группировка, запрещенная в РФ).

В Госдуме поддержали расследование ФАН о связях США с ИГ и о воровстве сирийской нефти. Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей депутат Госдумы Виталий Милонов, захватническая политика Соединенных Штатов давно не вызывает удивления. Практику «разделяй и властвуй» США используют на протяжении десятилетий, сея смерть и разрушения по всему миру.

«Чудес не бывает, и в случае с Сирией оправдались самые худшие прогнозы, — отметил парламентарий. — Не мог такой большой террористический анклав, как ИГ, существовать без мощной поддержки США. Если раньше говорили, что есть какие-то завуалированные контакты ИГ с саудитами, с другими ближневосточными режимами, то теперь совершенно ясно: без поддержки Соединенных Штатов эта террористическая структура не смогла бы существовать. И сейчас вскрывается, что все «победы» ИГ, а, по сути, — их варварство — осуществлялись благодаря американскому финансированию».

По словам российского политика, если в Вашингтоне решат всерьез расследовать предъявленные обвинения, скандал, сравнимый с Уотергейтским делом 1972 года, приведшем к импичменту 37-го президента США Ричарда Никсона, неизбежен.

«Но, к сожалению, никакого Уотергейта не будет, поскольку финансирование Вашингтоном ИГ и другие формы поддержки террористов — это спланированные акции, которые не являются какой-то получастной аферой. Это реализация американской политики «разделяй и властвуй». А все заигрывания с ИГ начались еще при (44-м президенте США) Бараке Обаме и даже раньше — при его предшественнике Джордже Буше».

Как отмечают эксперты, с высокой долей вероятности уже тогда, при администрации Обамы, у США имелся прицел не только на политические дивиденды от свержения законного президента Сирии Башара Асада, ради чего, собственно, в САР и была развязана война. Вашингтон изначально был всерьез настроен на грабеж сирийских ресурсов — в первую очередь нефти и газа. Именно для этого США использовали своих союзников-курдов, отмечают специалисты по Ближнему Востоку.

«Сейчас очень важно, как ответит на все эти обвинения (президент США Дональд) Трамп, — отмечает Виталий Милонов. — Будет ли нынешний хозяин Белого дома пытаться скрыть преступления, совершенные еще при его предшественнике, или Трамп постарается вывести на чистую воду своего оппонента (Обаму), который финансировал войну и фактически оплатил сотни тысяч смертей на Ближнем Востоке».

Вторая часть расследования ФАН посвящена тому, как американские инструкторы тренировали боевиков ИГ, засылая их в Сирию сеять смерть и разрушения, как США осуществляли секретные поставки оружия боевикам, заброшенным в САР, в обмен на сирийскую нефть, которую Соединенные Штаты используют и для собственного обогащения, и для расплаты с подконтрольными группировками.

Как именно происходит незаконная добыча нефти в Сирии под эгидой США, подробно раскрыто в большом расследовании Федерального агентства новостей.

Напомним также о первой части расследования ФАН, в котором рассказывается о тесных связях с ИГ представителей некоторых российских СМИ из так называемого либерального лагеря и о серьезных финансовых вложениях в эти связи беглого экс-олигарха Михаила Ходорковского, обвиненного в России в тяжких преступлениях.

Одним из главных «проектов» Ходорковского на ниве этой незаконной деятельности является журналист «Новой газеты» Денис Коротков, который, как свидетельствуют доказательства, представленные ФАН, является прямым пособником ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.