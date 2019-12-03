Путин и глава Еврокомиссии переговорили по телефону

Москва, 3 декабря. Президент РФ Владимир Путин провел во вторник телефонный разговор с новой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что сегодня у Путина было два международных разговора, и один из них был именно с главой ЕК.

Ранее о том, что фон дер Ляйен собирается позвонить Путину в рамках проведения переговоров с лидерами «двадцатки» заявил журналистам официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

Напомним, до своего избрания на пост главы ЕК фон дер Ляйен занимала пост министра обороны Германии. В апреле 2018 года она заявила, что санкционное давление на Россию должно продолжаться и в отношении Москвы следует проводить даже более жесткий курс. В 2014 году она предлагала комитету бундестага по делам обороны направить в Донбасс «два разведывательных беспилотника типа Luna вместе с 50 вооруженными парашютистами-десантниками». По мнению фон дер Ляйен, они должны были «контролировать границу с Россией и стабилизировать недавно обговоренное перемирие».

После воссоединения Крыма с Россией фон дер Ляйен в интервью Spiegel заявила , что «для партнеров по альянсу, которые находятся на внешних границах, теперь важно, чтобы НАТО продемонстрировало присутствие». Как уточняет газета «Взгляд», этот эпизод описан в биографии нынешнего председателя ЕК. Там же есть ремарка авторов, это заявление прозвучало как «введение войск в Прибалтику, эскалация и гонка вооружений, война».