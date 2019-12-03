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ФАН-ТВ
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В Петербурге начали выдавать паспорта болельщиков на матчи Евро-2020. ФАН-ТВ

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В Петербурге сегодня начали выдавать паспорта болельщиков. Первый центр открылся в ТД «Пассаж». В торжественной церемонии перерезания ленточки приняли участие юные любители футбола. Напомним, что паспорт болельщика или Fan ID — это документ, обязательный для всех зрителей матчей чемпионата Европы по футболу UEFA. Евро-2020 летом следующего года примут 12 городов всего континента. В Петербурге пройдут два матча группового этапа и четвертьфинал.

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