В Петербурге начали выдавать паспорта болельщиков на матчи Евро-2020. ФАН-ТВ

В Петербурге сегодня начали выдавать паспорта болельщиков. Первый центр открылся в ТД «Пассаж». В торжественной церемонии перерезания ленточки приняли участие юные любители футбола. Напомним, что паспорт болельщика или Fan ID — это документ, обязательный для всех зрителей матчей чемпионата Европы по футболу UEFA. Евро-2020 летом следующего года примут 12 городов всего континента. В Петербурге пройдут два матча группового этапа и четвертьфинал.