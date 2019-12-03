Посол Дании в РФ озвучил позицию по «Северному потоку — 2»

Москва, 3 декабря. Посол Дании в РФ Карстен Сенденгорд назвал выдачу разрешения на строительство газопровода «Северный поток — 2» техническим, а не политическим вопросом.

Дипломат сообщил, что Дании нужно было убедиться в соответствии проекта международным обязательствам и экологическим стандартам.

«Нам необходимо было убедиться в том, проект полностью соответствует нашим международным обязательствам и экологическим стандартам. Это не было политическим вопросом, так как им более не занимался наш министр иностранных дел. Решение было принято агентством, которому этот вопрос был делегирован министерством по техническим причинам», — заявил Сендергорд в разговоре с корреспондентом РИА Новости.

Он также пояснил, что разрешение было выдано, поскольку в новой заявке оператора газопровода Nord Stream 2 AG предполагалось строительство не в территориальных водах Дании, как в первой заявке, а за их пределами, но в экономической зоне государства.

«У нас есть свои правила, свои обязательства, свои процедуры, и мы не намерены их нарушать. Потребовалось 14 месяцев, чтобы это решение было принято. 14 месяцев - это не плохо. Это чисто административное решение и довольно прозрачный процесс», — подчеркнул датский посол.

Напомним, Энергетическое агентство Дании выдало разрешение на прокладку газопровода «Северный поток — 2» к юго-востоку от острова Борнхольм в исключительной экономической зоне страны в Балтийском море.

В настоящее время «Северный поток — 2» уже построен на 80%. Проект предполагает строительство двух ниток газопровода через территориальные воды РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии в Балтийском море. Общая протяженность газопровода составит 1220 км.