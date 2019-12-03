В России вводят электронные трудовые книжки

Госдума приняла пакет законов о введении в России электронных трудовых книжек. Автором инициативы выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документам, переход будет добровольным и постепенным. В частности, оповестить работодателя о своем выборе сотрудник сможет до конца следующего года, написав соответствующее заявление. Права на бумажный документ не будет только у тех, кто впервые вступит в трудовые отношения после 2021 года.

Как пояснил в беседе с ФАН депутат Владимир Синяговский, работодатель будет обязан предоставлять в информационную систему ПФР сведения о трудовой деятельности своих сотрудников. Речь идет, в том числе, об информации о трудовой функции, переводах на другую постоянную работу, увольнении с указанием основания и причины прекращения трудового договора.

При этом сам сотрудник сможет проконтролировать достоверность сведений и при необходимости обратиться к работодателю при выявлении неточностей.

«Если какие-то данные были внесены ошибочно или неполно, можно будет потребовать исправления ошибки и повторной подачи сведений в ПФР», — уточнил парламентарий.

Кроме того, поправки в Трудовой кодекс закрепляют способы получения гражданами сведений о трудовой деятельности, отметил член фракции «Единая Россия».

«Это помогает нам избавиться от излишней волокиты и бюрократических проволочек в этом вопросе. Так работодатель будет нести ответственность за необоснованную задержку при получении необходимых данных. Также будет жестко контролироваться возможное внесение в электронную книжку некорректных сведений о трудоустройстве или увольнении», — рассказал депутат.

Очень важно, что предполагаемые изменения должны вноситься поэтапно, указал собеседник агентства.

«Ведь они касаются около 60 миллионов работников и около 8,5 миллиона хозяйствующих субъектов. К третьему чтению предложения, разработанные министерством труда, были доработаны, учтены замечания, высказанные специалистами и членами парламента», — обратил внимание Синяговский.

По мнению парламентария, данный пакет законов — «необходимая правовая основа для упорядочения такой важнейшей сферы социальной жизни, как начисление и выдача пенсий».

«Ни для кого не секрет, что сегодня существует много претензий к тому, что процесс этот слишком усложнен. И оформление пенсии иногда превращается «в хождение по мукам». Рассматриваемый нами пакет документов даст возможность во многом решить эту наболевшую проблему», — подытожил он.

При общении с журналистами значимость принятых решений отметил и председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, данные поправки, с одной стороны — избавят бизнес от излишних трудозатрат, а с другой — сведут к минимуму риск потери работниками сведений о своем трудовом стаже.

«Закон даст возможность бизнесу освободить свои отделы кадров от излишних трудозатрат на ведение трудовых книжек работников в устаревшей бумажной форме. Это особенно важно для крупных предприятий с большим числом сотрудников», — заявил Володин.

Он также указал, что для самих работников появление электронной трудовой книжки сведет к минимуму риски потери сведений и освободит их от обязанности самим заниматься восстановлением данных о трудовом стаже.

Законы вступят в силу с 1 января 2020 года.