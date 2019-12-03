«Терминатор» голым загорал на асфальте в Евпатории

Симферополь, 3 декабря. Необычный префоманс наблюдали жители Евпатории в первый день зимы — на одной из променадных улиц города мужчина в трусах и часах загорал прямо на асфальте.

Видео «моржа» было опубликовано в группе «Евпатория — наш город!» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что молодой человек позирует на камеру, пока мимо него проходят недоумевающие горожане.

Как пишет ForPost, выходка голого мужчины повеселила пользователей социальных сетей. Некоторые предположили, что в Евпатории появился свой терминатор, другие посчитали, что мужчина никак не может закончить отпуск в Крыму.

В комментариях объявился и сам мужчина, который как раз и загорал полуобнаженным на дороге. По его словам, на такой шаг он пошел из-за проигранного спора. При этом он пообещал, что это не последняя инсталляция с его участием.

«Будем заниматься подобным трэш-контентом, людей веселить. Если хотите понаблюдать, могу ссылку кинуть, – рассказал главный герой ролика в комментариях к видеозаписи. – Я не стыжусь своего тела и того, что буду делать. Ведь делаю не просто так».

Тайные посылы своего творчество юморист не объяснил, но предупредил, что для таких кадров будет создана специальная страница в социальной сети.