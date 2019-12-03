Китай назвал США главной угрозой стабильности в мире

Пекин, 3 декабря. Американские власти оказывают на международную ситуацию наиболее отрицательное и разрушительное воздействие и уже вызывают недовольство даже среди своих соратников. Об этом заявила во вторник в ходе брифинга официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.

Спикер дипломатического ведомства обратила внимание на то, что Вашингтон развязывает торговые войны по всему миру, серьезно нарушает международный порядок, «орудуя своей дубинкой тарифов».

«Они (США. — Прим. ФАН) приносят вред не только американским предприятиям и фирмам, ущемляя интересы собственного народа, но и стали ключевой причиной, из-за которой наблюдается снижение динамики глобального развития, возрастает нестабильность», — особо подчеркнула китайский дипломат.

Как указала Чуньин, около 45% участников международного опроса общественного мнения полагают, что Соединенные Штаты представляют их державе серьезную угрозу. Кроме того, по ее словам, некоторые единомышленники Вашингтона выражают недовольство той политикой и ролью, которую он играет на мировой арене.

Она также сказала, что, по данным МИД Китая, в числе государств, где катится вниз авторитет США, — Германия и Франция.

Ранее стало известно, что Китай изучает возможность ограничить въезд американским чиновникам.