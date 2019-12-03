Москва, 3 декабря. Датский Saxo Bank сделал шокирующий прогноз на 2020 год, который предполагает глобальные перемены как в политической, так и в экономической плоскостях.

Ключевой переменой для США, по мнению датских аналитиков, станет поражение действующего президента Дональда Трампа на следующих выборах, которые состоятся в ноябре. Однако новым президентом станет вовсе не Джо Байден, считающийся главным конкурентом Трампа на сегодняшний день, а профессор экономики Элизабет Уоррен. Таким образом у Соединенных Штатов впервые в истории появится президент-женщина.

Масштабные перемены ожидают и Азию. Китай, уставший от затеянных Америкой «торговых войн», вместе с другими азиатскими странами создаст новую валюту азиатское право заимствования» (ADR), которая первой реальной альтернативой доллару. Ожидается, что на новую валюту сразу же перейдут Россия, Иран, а также другие страны, постоянно находящиеся под западными санкциями, и начнут рассчитываться в ADR за нефтяные сделки. Это знаменует новую эру, ведь именно привязка американской валюты к нефти не позволяла мировому рынку отказаться от доллара.

Что касается России, то для нее, как полагают в Saxo Bank, грядущий год будет особенно удачным. Во-первых, Москва договорится со странами ОПЕК о сокращении добычи нефти, что позволит марке Brent вернуться к докризисным показателям в 90 долларов за баррель, пишет «Газета.ру».

«Захваченный врасплох, рынок нефти спешит покрыть короткие позиции, хеджеры стремятся закрыть позиции, плохо защищенные от высоких цен, и марка Brent возвращается к 90 долларов за баррель. Для России это огромная выгода», — пишет Saxo Bank.

Во-вторых, на руку Москве сыграет переход европейских стран на зеленую энергетику. Речь идет не только о газе, но и о повышении спроса на палладий и никель, которые поставляет Россия. Первый используется в автомобильной промышленности для сокращения вредных выбросов в атмосферу, второй применяется при производстве аккумуляторов для электромобилей.

Кроме того, аналитики ожидают выход одной из европейских стран из ЕС. Вероятнее всего это будет Венгрия, которая уже давно высказывает недовольство политикой Евросоюза и находится под санкциями Брюсселя. Поводом для санкций стал рост националистических настроений в стране и отказ выполнять квоты по приему мигрантов.