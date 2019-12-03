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Пьяный отец избил супругу игрока ФК «Тамбов»

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Пьяный отец избил супругу игрока ФК «Тамбов»

Москва, 3 декабря. 21-летняя супруга игрока футбольного клуба «Тамбов» Валерия Чуперки Анастасия обратилась в Одинцовскую районную больницу с побоями. Медики сообщили о травмах в правоохранительные органы.

Женщина отказывалась называть причины ушибов и писать заявление в полицию, за нее это сделала медсестра.

«Во время осмотра девушка опускала глаза и не хотела говорить, что с ней произошло. У нее диагностировали кровоподтеки левого предплечья и синяки. После уговоров девушка все же рассказала, что ее и брата избил пьяный отец накануне. И что пришла она в больницу, потому что у нее сильно болело плечо», – прокомментировал kp.ru анонимный медработник.

Медсестра, согласно инструкции, сообщила о случившемся в полицию. В тот же день правоохранителям позвонила мать девушки и рассказала о своем противоправном поведении своего супруга.

«В местный отдел полиции поступило заявление от женщины, которая сообщила, что ее 46-летний супруг Владимир С. постоянно употребляет спиртные напитки, а когда становится пьяным, то начинает оскорблять ее и детей. Также мужчина распускает руки и говорит, что убьет их», – сообщил источник в правоохранительных органах.

У брата Анастасии Чуперки Алексея врачи также обнаружили ссадины и гематомы на руках. Полиция проводит проверку по факту полученных девушкой и ее братом травм.

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