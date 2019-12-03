В Венесуэле наградили российского посла, который работал в Каракасе более 10 лет

Каракас, 3 декабря. Президент Венесуэлы Николас Мадуро наградил российского посла в Боливарианской Республике Владимира Заемского орденом Франсиско Миранды I степени. Трансляция церемонии вручения награды транслировалась на странице главы Венесуэлы в Twitter.

Орден Франсиско Миранды присуждают за деятельность, способствующую прогрессу страны, и за выдающиеся заслуги. Николас Мадуро отметил, что Владимир Заемский был награжден в «знак признания и признательности». Он назвал российского дипломата великим государственным служащим и добавил, что Заемский находится на посту посла РФ в Каракасе уже более 10 лет.

«В течение этого периода господин Заемский хорошо узнал команданте Уго Чавеса, а отношения между нашими странами расширялись и укреплялись», — сказал Николас Мадуро.

Также президент Венесуэлы вручил дипломату копию сабли Симона Боливара, которую национальный герой Боливарианской Республики использовал во время битвы при Карабобо в 1821 году. Сражение вошло в историю как решающая битва в войне за независимость Венесуэлы.

Владимир Заемский подчеркнул: принять награду — честь для него. Дипломат добавил, что считает награду высокой оценкой 10 лет его работы в качестве посла России в Венесуэле.

«Венесуэла оставила глубокий след в моей жизни, и я желаю всего самого лучшего дружественному венесуэльскому народу», — добавил дипломат.

Fueron 10 años intensos en la que el embajador Vladimir Fedorovich Zaemsky, fue testigo de una relación humana de amistad y política con nuestro hermano Presidente Vladímir Putin, que expresa la hermandad entre Rusia y Venezuela. ¡Viva la Amistad entre nuestros Pueblos! pic.twitter.com/vX2cSm8XY1 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 3 декабря 2019 г.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала, что большая часть населения Венесуэлы поддерживает действующего легитимного президента страны Николаса Мадуро, а неудачные попытки радикальной оппозиции устроить протесты выглядят нелепо.

Напомним, кризис в Венесуэле начался после того, как оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики в январе 2019 года. Самозванца поддержали США, а также их союзники из числа стран Группы Лимы за исключением Мексики, Организации американских государств и некоторых стран — участниц ЕС.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал происходящее в стране попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В поддержку легитимного главы Боливарианской Республики выступили Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай и другие страны.

Запад, чтобы поддержать Гуайдо, прибегает к помощи ангажированной прессы — СМИ, в свою очередь, не стесняются использовать ложную информацию. Например, в западных изданиях появился вброс о некоем «вывозе «золота Мадуро» самолетами российской авиакомпании, а также фейк о ЧВК «Вагнера», которую якобы направили в Каракас. Позже эти сообщения были опровергнуты как представителями Москвы и Каракаса, так и изданиями, распространившими их.