Сирия, 3 декабря. Силы Турции и РФ приступили к тринадцатому совместному патрулированию территорий на севере САР. Коалиция США возобновила боевые вылеты на северо-востоке Дейр-эз-Зора. ВВС Сирии нанесли урон «ан-Нусре»*** на юге Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят исламистам на юго-востоке Идлиба.

«Исламское государство»1: подозреваются в убийстве двух курдских боевиков в провинции Дейр-эз-Зор.

«Тахрир аш-Шам»: понесла потери в результате боевых вылетов ВВС Сирии в Южном Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: обмениваются ударами с протурецкими силами в северной части Ракки.

ВС Турции и протурецкие силы: совместно с военными полицейскими РФ приступили к тринадцатому совместному патрулированию территорий на севере САР; лишились одного из солдат при взрыве СВУ западнее Тель-Абьяда в Ракке.

Международная коалиция: осуществила боевые вылеты в районе города Ас-Сувар в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Минобороны России сообщило о том, что тринадцатый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе в нескольких десятках километрах к востоку от города Кобани на северо-востоке Алеппо. Безопасность прохождения конвоя обеспечивают российские ВКС, зона патрулирования которых накануне была расширена. Напомним, союзники осуществляют мониторинг обстановки на границе с Турцией в рамках российско-турецкого меморандума от 22 октября.

Между тем появились уточненные данные о последствиях обрушения здания в районе Маади в административном центре провинции. Жертвами инцидента стали не менее 12 гражданских лиц, пятеро из которых погибли, тогда как еще семерых удалось извлечь из-под обломков. Напомним, причиной случившегося считаются проливные дожди, а также постоянные обстрелы со стороны боевиков вооруженной оппозиции.

Провинция Дейр-эз-Зор

Вслед за рейдами вдоль побережья Евфрата международная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, задействовала авиацию на северо-востоке провинции. Согласно данным Twitter-канала (HalabTodayTV), военные самолеты западного альянса осуществили боевые вылеты в районе города Ас-Сувар. О целях проведенной операции о ее результатах пока ничего неизвестно.

Между тем информагентство Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что северо-западнее административного центра провинции произошла вылазка неизвестных. Налетчики открыли огонь по военному автомобилю «Демократических сил Сирии»**** (SDF) из пулеметов. Нападение имело место в деревне Аль-Джина, его жертвой стал один из курдских боевиков. Кроме того, поступают сведения об убийстве еще одного радикала SDF в населенном пункте Аль-Хиссан севернее Дейр-эз-Зора. В организации вылазок подозреваются террористы так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Некоторые местные активисты связывают возросшее число налетов с освобождением около 300 семей джихадистов ИГ1 из лагеря «Аль-Хол» накануне.

Провинция Идлиб

В южной части провинции вновь интенсифицировались вооруженные столкновения на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1. По информации новостного портала Anna News, в ответ на провокационные удары исламистов сирийские ВВС атаковали укрепрайоны противника, ликвидировав большое количество джихадистов «ан-Нусры». Более подробные сведения пока уточняются.

В то же время военный источник в сети Twitter (NovostiDamask) сообщает об ожесточенных столкновениях между радикалами группировки «Аль-Фатх аль-Мубин» и правительственными войсками неподалеку от поселений Сарудж и Рас аль-Вард на юго-востоке Идлиба. Оппозиционный медиапортал Step News Agency заявляет о том, что радикалами был подбит танк сирийских военных, однако пока эта информация нуждается в проверке.

Провинция Ракка

На севере провинции продолжаются вооруженные столкновения между вооруженными силами Турции, выступающими при поддержке союзных им формирований, и курдскими бандгруппами. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (XXVII27), турецкие артиллерийские дивизионы нанесли удары по расположениям Рабочей партии Курдистана (РПК) в районе деревни Курсан западнее Тель-Абьяда.

Тем временем на линии разграничения сил произошел взрыв. Twitter-канал (North_Syrians) сообщает о том, что турецкая бронированная машина Kirpi подорвалась на СВУ, предположительно установленном курдскими боевиками. По предварительным данным, при взрыве погиб один из военнослужащих армии Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.