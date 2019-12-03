Сбежавший в Германию активист Майдана заслужил свой ад, считает политолог

В СМИ получила распространение история о том, как переехавший в Германию молодой украинец Алексей Яремчук столкнулся с настоящей травлей со стороны коллег на новом месте работы, когда рассказал им о том, как выступал на Майдане и воевал в Донбассе.

Ожидая обрести славу и почести, на деле он получал лишь зуботычины и брань на отборном немецком языке. Доходило до обвинений в нацизме — это в Германии! — и избиений. После того, как ему сломали нос и уволили, Яремчук снова задумался об эмиграции. Жизнь превратилась в ад, признается украинец.

Парню следует вообще бежать из Европы, дал свой совет в интервью Федеральному агентству новостей эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Украинцев, переехавших в Германию, не особо любят простые немецкие работяги, поскольку те отнимают у них рабочие места. Такая ситуация вообще в целом распространена по Европе, и людей там злит, когда эта дешевая рабочая сила с востока еще и начинает рассуждать о политике, рассказывать о «революциях достоинства» и прочих недостойных вещах. Они считают, что раз уж украинцы к ним приехали учиться жить «по-европейски», то должны молчать в тряпочку и слушать, что им говорят», — рассказал собеседник ФАН.

Прерогатива же общаться на политические темы должна принадлежать, по логике местного населения, только им, говорит Брутер. Оно в принципе недоброжелательно относится к мигрантам, особенно, когда те стараются держать себя на равных с ними.

«Мы можем вспомнить слова Макрона, когда тот сказал, что его больше устроят легальные мигранты из Африки и Азии, чем нелегальные из Украины и Болгарии, — добавил политолог. — И это достаточно характерный момент».

Жителям Европы плевать на Майдан — 80% ее жителей вообще не знают, что это такое, считает собеседник ФАН. Они слышали, что на Украине идет какая-то гражданская война и что-то там о Крыме, но точно не о так называемых «революциях достоинства». Новости из Украины вообще мало интересуют европейцев, как и мнение об актуальных вопросах мировой политики самих украинцев. А когда те начинают его высказывать, то справедливо получают обвинения в фашизме.

«В этом нет ничего удивительного, поскольку Яремчук негативно высказывался о русских и других нацменьшинствах Украины, употребляя политически некорректные термины. Для немцев это явный маркер той ментальной заразы, которой они сами переболели 75 лет назад», — считает собеседник ФАН.

Комментируя желание Яремчука переехать теперь уже в Канаду, Брутер одобрил этот выбор — там действительно большая украинская община, где тот может быть менее зависимым от внешних факторов. Но самореализоваться в Канаде молодой человек вряд ли сможет.

«Все ведь зависит от его уровня амбиций: если ему достаточно того, что он будет заниматься сбором урожая, как это делает там подавляющее большинство украинцев, то, конечно же, добро пожаловать. Однако нормальную карьеру сделать ему не дадут».

Резюмируя произошедшие с Яремчуком злоключения, Брутер заявил, что все они оказались вполне заслуженны.