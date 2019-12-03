Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Путин поприветствовал участников научного гуманитарного форума «От знания к действию»

435
0 Оставить комментарий

Путин поприветствовал участников научного гуманитарного форума «От знания к действию»

Москва, 3 декабря. Президент России Владимир Путин отметил важную роль гуманитарной сферы в наращивании плодотворного международного сотрудничества. Об этом говорится в опубликованной на сайте Кремля телеграмме.

Глава государства направил приветствие участникам и гостям Международного научного гуманитарного форума «От знания к действию».

По словам российского лидера, конструктивное взаимодействие в гуманитарной сфере открывает новые возможности для реализации совместных проектов и программ в области науки, образования и культуры, а также в добровольческом и волонтерском движении.

«Способствует укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми, молодежным, студенческим обменам», — говорится в сообщении Путина.

Российский президент уверен, что проходящий в Москве форум станет площадкой для творческих дискуссий по широкому спектру проблем гуманитарного знания.

Форум «От знания к действию» соберет в Москве около 50 российских ученых из разных научных центров страны, а также порядка 30 иностранных специалистов из стран Евросоюза, Армении, США и других государств.

infox - new
Источник: Официальный сайт президента России
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров