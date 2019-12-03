Россия и Турция провели совместное патрулирование у города Кобани в Сирии

Дамаск, 3 декабря. Тринадцатое совместное с Турцией патрулирование границы началось в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны России.

«Тринадцатый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к востоку от населенного пункта Кобани», — следует из сообщения.

В военном ведомстве также отметили, что с неба патрулирование указанного района осуществляют вертолеты Воздушно-космических сил РФ.

Кроме того, как дополняет пресс-служба, совместный патруль проходит по маршруту от пункта таможенного перехода населенного пункта Гариб, где российские военные полицейские и представители армии Турции уточнили маршруты совместного патруля, который проходит на восток вдоль сирийско-турецкого рубежа.

Напомним, в конце октября в Сочи состоялись переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. По окончании многочасовой встречи был подписан меморандум о взаимопонимании по Сирии. В документе указывалось, что турецкая антитеррористическая операция «Источник мира» в Сирии прекращается, а на сирийскую сторону границы САР и Турции вводятся подразделения военной полиции РФ и сирийской пограничной службы. Военные двух стран содействовали отводу курдских вооруженных формирований от границы на 30-километровую зону. С 9 по 22 октября Анкара проводила на севере Сирии операцию «Источник мира». Как заявлял лидер Турции, ее главной целью было уничтожение террористической угрозы на границах двух стран.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть расследования, в котором сообщается о связях США и боевиков в Сирии. Американцы поставляют террористам инструкторов, обеспечивает необходимым оружием и техникой, беспилотными летательными аппаратами и наемниками в обмен на сирийскую нефть. ФАН удалось получить свидетельские показания, подтверждающие участие США в создании, поддержке и спонсировании «Исламского государства»1 (запрещена в России).

В первой части расследования говорилось о связях сбежавшего из России олигарха Михаила Ходорковского и сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ1. В частности, среди вещей террористов был найден номер телефона репортера.

1 Организация запрещена на территории РФ.