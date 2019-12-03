Путин и Лукашенко планируют встретиться в конце недели

Минск, 3 декабря. Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко планируют встретиться в конце текущей недели. Об этом во вторник заявила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

«Это уже, наверное, не секрет — встреча президентов Беларуси и России, как планируется, состоится в конце текущей недели​​​. До этого очередной раунд переговоров проведут премьеры, затем они доложат о результатах работы главам государств», — отметила она.

По словам Эйсмонт, «основная встреча» состоится после переговоров глав правительств. Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко встретятся до конца года. При этом не уточнялось, какие темы собираются поднимать лидеры двух стран.

Отметим, что встреча премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и его белорусского коллеги Сергея Румаса была запланирована на 6 декабря. Эту информацию подтвердили в российском правительстве. Ожидается, что на встрече будет поднят вопрос об углублении интеграции двух стран в рамках создания Союзного государства России и Белоруссии.