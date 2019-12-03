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НАТО примет решение об усилении своего присутствия у границ России на саммите в Лондоне

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НАТО примет решение об усилении своего присутствия у границ России на саммите в Лондоне

Лондон, 3 декабря. Секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите НАТО, который откроется 3 декабря в Лондоне, планируется принять решения об усилении военного присутствия в странах Балтии и Польше.                                         

В интервью изданию Rzeczpospolita он подчеркнул, что у НАТО есть план обороны этого региона, который, отметим, расположен недалеко от российских границ.

«Во-вторых, у нас есть не только планы, но и боевые возможности большие, нежели когда-либо. И у нас там есть солдаты, и у нас там есть силы быстрого реагирования», — отметил он.                                                           

Йенс Столтенберг рассказал также о планах принять очередные решения о повышении боевой готовности альянса в этом контексте. По его словам, в данном случае речь идет не только об увеличении количества сил, но также о возможности их быстрой переброски в страны Балтии и Польши. Столтенберг ранее обратил внимание, что НАТО должно реагировать на угрозы в киберпространстве в космосе.                    

Напомним, как сообщает издание Voice of America со ссылкой на источники на Даунинг-стрит, британский премьер Борис Джонсон планирует минимизировать свои появления на публике рядом с президентом США Дональдом Трампом на предстоящем саммите НАТО в Лондоне.                                                                                                

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Источник: Rzeczpospolita
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