Российско-украинские переговоры по газу могут состояться 5 декабря

Москва, 3 декабря. Министр энергетики РФ Алексей Новак сообщил, что Россия и Украина могут провести газовые переговоры 5 декабря.

По словам чиновника, переговоры состоятся, если к этой дате будут готовы «Газпром» и «Нафтогаз Украины».

«Еще дата не оговорена, поскольку еще идет работа между компаниями. Если компании будут готовы к этому времени, то встречу готовы и 5-го [декабря] провести», — сообщил Новак ТАСС.

Текущие переговоры по газу между странами проходят на фоне взаимных «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» друг к другу. Напомним, в 2018 году Стокгольмский арбитраж вынес решение, согласно которому «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» компенсацию в размере $2,56 млрд. Российская компания пыталась оспорить решение, но в октябре 2019 года в Апелляционном суде округа Свеа в Швеции встречный иск «Газпрома» был отклонен.

«Нафтогаз» пытается взыскать компенсацию в принудительном порядке, подавая иски об аресте активов «Газпрома» суды Люксембурга, Швейцарии, Нидерландов и Великобритании.

Текущие соглашения на транзит и поставку голубого топлива истекают в конце этого года. 27 октября «Газпром» представил «Нафтогазу» пакетный вариант решения вопросов. В частности, для подписания нового договора предлагалось обнулить все претензии и судебные разбирательства.