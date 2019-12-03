В Киеве опровергли смену руководства «Нафтогаза»

Киев, 3 декабря. Украинские власти не собираются менять руководство «Нафтогаза». Об этом во вторник заявил министр экономики страны Тимофей Милованов.

«По «Нафтогазу» нет никаких изменений. И не будет. Это или неправильно было понято, или перекручено. По «Нафтогазу» никакого процесса нет. Ни по наблюдательным советам, ни по руководству», — отметил он, выступая в эфире украинского телеканала ICTV.

Напомним, что накануне министр энергетики Украины Алексей Оржель объявил о планах сменить руководство в «Нафтогазе». По его словам, принято политическое решение провести конкурсы в стратегических предприятиях Украины.

Ранее сообщалось, что президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили переубедить или уволить руководство «Нафтогаза», которое отказывается идти на компромисс в переговорах по российскому газу и настроено на срыв заключения нового контракта по транзиту газа.

Действующее соглашение заканчивается в этом году, а стороны пока не приблизились к решению этого вопроса. Украина пытается принудить РФ заключить контракт на следующие 10 лет и гарантировать объемы прокачки газа. Россия же требует отозвать все иски к «Газпрому» и антимонопольный штраф. Это главное условие, при котором Москва готова продлевать транзит через Украину. Отметим, что, по словам руководителей «Нафтогаза», на сегодняшний день Украина требует от России 22 млрд долларов. Кроме того, РФ заинтересована в том, чтобы Киев покупал газ напрямую, а не через европейских посредников.