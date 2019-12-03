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Турция изучает характеристики российских Су-35

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Турция изучает характеристики российских Су-35

Анкара, 3 декабря. Турецкие власти пристально изучают технические характеристики российских истребителей Су-35. Об этом сообщил журналистам во вторник глава секретариата оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаил Демир.

«Мы изучаем предложение российской стороны по Су-35. Делать какие-то оценки в настоящее время рано. Конечно, Турция закупает технологии и оружие, отвечающие ее интересам», — заявил он.

По его словам, Анкаре предстоит детальная работа по этим машинам и по возможности их покупки, сообщает информационное агентство Anadolu.

Он также напомнил, что на сегодняшний день участие Турции в программе по производству новейших американских истребителей F-35 сохраняется, пишет «Утро.ру».

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в начале сентября посетили авиасалон МАКС-2019. Сообщалось, что турецкий лидер заинтересовался российскими истребителями Су-35 и Су-57, эта тема звучала и в ходе переговоров с главой российского государства. Эрдоган заявил, что Анкара и Москва ведут переговоры о поставках Су-57.

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Источник: Anadolu
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