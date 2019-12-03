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В Киеве высказались о возможности встречи Зеленского и Путина с глазу на глаз

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В Киеве высказались о возможности встречи Зеленского и Путина с глазу на глаз

Киев, 3 декабря. Украинский лидер Владимир Зеленский проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным только ради интересов страны, заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире «Свободы слова».

По словам украинского чиновника, потребность в переговорах Путина и Зеленского с глазу на глаз может «возникнуть очень спонтанно». Кулеба отметил, что «нормандский формат» довольно гибок, и он предусматривает отступление от протокольной части.

«Если ради защиты интересов Украины надо провести такую встречу, она будет проведена. Если она даст возможность сделать шаг вперед. В то же время ни одна попытка расколоть нас и наших партнеров не будет допущена», — приводит УНИАН слова Кулебы.

Украинский политик также сообщил, что Киев не знает, как пройдут переговоры лидеров «нормандской четверки» и чего ждать, поскольку «за столом будут сидеть гроссмейстеры».

Напомним, лидеры России, Германии, Франции и Украины проведут в Париже 9 декабря встречу в «нормандском формате», посвященную вопросам урегулирования гражданской войны на Украине.

Ранее член Совета Федерации России Сергей Цеков в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, о чем могут говорить Путин и Зеленский на двусторонней встрече в Париже. 

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