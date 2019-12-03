Эрдоган назвал условие отказа Турции от поддержки НАТО в борьбе с терроризмом

Анкара, 3 декабря. Турция откажется поддерживать шаги партнеров по НАТО в сфере борьбы с терроризмом, если члены Североатлантического альянса официально не признают террористической организацию FETO (террористическая организация фетхуллахистов, ее лидером является Фетхуллах Гюлен. — Прим. ФАН). Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в Лондон на саммит глав государств и правительств НАТО.

«Если союзники Турции по НАТО официально не признают террористической преступную организацию (Фетхуллаха Гюлена), то Анкара откажется от поддержки шагов зарубежных партнеров в сфере борьбы с терроризмом», — цитирует слова Эрдогана агентство Anadolu.

Напомним, Анкара обвиняет Гюлена в организации попытки переворота в июле 2016 года.