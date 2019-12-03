Лингвисты оценили необычный подход авторов обновленной энциклопедии русского языка

Третье издание энциклопедии русского языка под редакцией академика Александра Молдована представили в Москве. Книга была издана в рамках программы «Словари XXI века». На презентации энциклопедии русского языка побывал корреспондент Федерального агентства новостей.

Первое издание энциклопедии увидело свет в далеком 1979 году. Нынешнее, третье, издание развивает традицию энциклопедического представления основных сведений о состоянии русского языка и различных аспектах его научного изучения. В книге обозначены общепринятые, устоявшиеся взгляды на описание русского языка во всем многообразии его разновидностей, рассмотрены значимые вопросы его развития и функционирования как в устной, так и в письменной формах.

Третье издание было глубоко переработано, рассказала директор Института русского языка имени Виноградова РАН профессор Мария Каленчук.

«Это издание сильно отличается от двух [предыдущих] вариантов. Мы выявили 19 направлений по русскому языку, которые должны быть отражены в энциклопедии. Для каждого направления подобрали самых лучших ученых, которые работают в рамках этого направления. Мы исключили все то, что относится к языку, но не относится специфично к русскому языку», — отметила Каленчук.

Ученые сделали нетрадиционный ход, рассказав о современном состоянии языка и о его истории. В новом издании описываются одновременно и настоящее, и прошлое различных явлений языка, отметили лингвисты.

Кроме того, был переработан раздел персоналий. В новом издании представлены известные исследователи русского языка не только из России, но и из других стран. Ученые старались сосредоточиться на содержании работ, а не на «титулах» ученых. Каждая статья об ученом снабжена броской, интересной цитатой.

«Многие посмотрят книгу «по диагонали», и, встретив такую цитату, им захочется прочесть саму статью», — уверена Каленчук.

Елена Шмелева также выразила мнение, что энциклопедия будет востребована и найдет своего читателя.

«Людям интересна наука, интересно, как устроен мир и интересно, как устроен наш родной язык. Это будет интересно студентам, преподавателям, библиотекарям и журналистам», — пояснила ученый.

Она убеждена, что сейчас наступило время информационных изданий, поэтому энциклопедию читатели примут с теплом.

«Это уникальное издание, которым мы можем гордиться», — констатировала Шмелева.

Председатель научно-образовательного союза развития языковой и информационной культуры «Родное слово» Константин Деревянко уверен, что многолетний труд, воплощенный в бумажной версии энциклопедии, станет подспорьем в развитии науки на русском языке.

Издание энциклопедии «Русский язык» выходит в рамках академической лексикографической программы «Словари XXI века», созданной Институтом русского языка имени Виноградова РАН при поддержке научно-образовательного союза «Родное слово». На сегодняшний день в программе издано порядка 100 фундаментальных, базовых и школьных словарей русского языка, а также был создан крупнейший электронный словарный корпус, содержащий более пяти миллионов словарных статей.

«В ближайшее время энциклопедия также будет представлена в цифровом виде на портале «Грамота.ру», — пообещал Деревянко.

Ранее на заседании Совета по русскому языку президент РФ Владимир Путин предложил заменить «Википедию» Большой российской новой энциклопедией в электронном виде.