В населенном пункте Эль-Куния в провинции Даръа российский Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии провел гуманитарную акцию для местных жителей. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) посетил мероприятие и прислал эксклюзивные кадры с места событий.

Нуждающимся гражданам были выданы продовольственные наборы с мукой, сахаром, рисом, сгущенным молоком и чаем. Помимо продуктов питания, более 70 местных жителей смогли получить квалифицированную медицинскую помощь у российских военных врачей.

На месте проведения акции присутствовали журналисты ведущих телеканалов Сирии. В ходе проведения гуманитарной акции безопасность и правопорядок обеспечивали подразделения российской военной полиции.

По окончании выдачи гумпомощи жители населенного пункта написали отзывы в книгу благодарности России за оказанную помощь в трудное для них время.

Доставка продуктов и других вещей первой необходимости была осуществлена российскими военными также в поселения Ширан в провинции Алеппо и Хармала в Ракке. Местному населению было выдано 500 и 275 продовольственных корзин соответственно, сообщалось в информационном бюллетене ЦПВС.

В конце прошлого месяца российские офицеры уже посещали провинцию Даръа с гуманитарной миссией — она прошла в городе Алькин, где гражданским лицам было выдано 500 продуктовых наборов. Мероприятие также освещал репортер ФАН. Правительство Сирии в это же время поставляло гумпомощь нуждающимся в регионе через Сирийский арабский Красный Полумесяц.

Напомним, большая часть Даръа вместе с соседней Эль-Кунейтрой находились в оккупации «Исламского государства»1, «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (обе группировки запрещены в РФ) и других джихадистских организаций почти с самого начала сирийского конфликта. Все эти территории на юго-западе САР были освобождены летом 2018 года в ходе операции Сирийской арабской армии (САА), которая велась под прикрытием ВКС России.

Напомним, на днях ФАН выпустил вторую часть расследования о том, как американские структуры сотрудничали с террористами «Исламского государства». По данным ФАН, инструкторы из США тренировали боевиков ИГ1, засылая их в Сирию, а также осуществляли секретные поставки оружия боевикам в обмен на сирийскую нефть. Соединенные Штаты используют незаконно добытые энергоресурсы для собственного обогащения и для расплаты с подконтрольными группировками.

В первой части расследования ФАН рассказывается о тесных связях с ИГ представителей некоторых российских СМИ и о серьезных финансовых вложениях в эти связи беглого экс-олигарха Михаила Ходорковского. По данным журналистов ФАН, журналист «Новой газеты» Денис Коротков, как свидетельствуют доказательства, является прямым пособником террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.