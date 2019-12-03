Путин указал на важность ледокольного флота для Северного морского пути

Москва, 3 ноября. Российский президент Владимир Путин отметил важность ледокольного флота для Северного морского пути. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Лидер РФ поздравил российских кораблестроителей, работников атомной промышленности и ветеранов отрасли с юбилеем. Владимир Путин подчеркнул, что вклад атомного ледокольного флота в освоение Арктики и создание условий для эффективной работы Северного морского пути огромен.

Он напомнил, что 3 декабря 1959 года было принято в эксплуатацию первое в мире гражданское судно с ядерной силовой установкой — атомный ледокол «Ленин».

Президент России сказал, что «реализация столь масштабного проекта стала возможна благодаря высочайшей компетентности и ответственному отношению к делу специалистов в самых разных отраслях отечественной экономики, фундаментальной и прикладной науки».

«За прошедшее время атомный ледокольный флот внес поистине уникальный вклад в освоение Арктики, в создание условий для надежной работы Северного морского пути», — заметил глава российского государства.

Он обратил особое внимание на то, что ледоколы обеспечивают безопасное судоходство в высоких широтах. Также, по словам Путина, они являются настоящими исследовательскими лабораториями для изучения арктической экосистемы.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время перед российскими кораблестроителями стоят «важные задачи, для эффективного решения которых на верфях Балтийского завода строятся сразу три мощных ледокола, а также проектируются суда нового поколения».