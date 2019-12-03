Стало известно, почему зарядные устройства не стоит оставлять в розетке

Москва, 3 декабря. Эксперты решили развеять мифы вокруг спора о том, можно ли оставлять в розетке зарядное устройство от смартфона или других гаджетов, даже когда они их батарея заполнена на 100%.

Многие пользователи считают, что в этом нет ничего страшного. Они просто снимают девайсы с зарядки, оставляя ее в розетке. Однако, как оказалось, поступать таким образом не следует по двум причинам: во-первых, процесс расхода электричества идет практически постоянно, пусть даже и в минимальном объеме.

«Естественно, когда вы заряжаете смартфон, ноутбук или планшет, то электроэнергии потребляется больше, но и после завершения процесса оставленное в сети устройство продолжает потреблять энергию, хоть и в десятки раз меньше», — поясняют специалисты.

Именно поэтому блоки питания следует вынимать из сети, когда в ней уже нет необходимости. Это хорошо и для экономии, и для безопасности. К тому же зарядки гораздо быстрее ломаются, если постоянно работают «вхолостую», пишет oane.ws.

Напомним, в сентябре 10-летняя школьница из Мордовии погибла от удара током от телефона, который стоял на зарядке. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Страшный инцидент в беседе с НСН прокомментировал шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.

«Вопрос, что это было за зарядное устройство. Сейчас много всякого продается. Если это было что-то на коленке сделанное, вполне могло что-то подобное произойти», — заявил он.

По его словам, чтобы защитить себя от неприятностей, пользуйтесь только фирменными устройствами от официальных поставщиков.