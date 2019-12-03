В Совфеде объяснили «озабоченность» США угрозой нацбезопасности от российских приложений

Американские спецслужбы, называя российские приложения угрозой стране, занимаются обычной практикой создания препятствий на пути неамериканских средств информационно-компьютерных технологий, уверен зампред комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Андрей Климов.

ФБР США назвало все разработанные в России мобильные приложения «потенциальной контрразведывательной угрозой». Об этом заявляется в письме агентства, направленном сенатору-демократу Чаку Шумеру.

В документе указывается, что «российские разведывательные службы обладают мощными возможностями использования в своих интересах информационных технологий». При этом в ФБР отмечают, что Москва может «получать удаленный доступ ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях», не требуя доступа от провайдеров.

В список приложений, представляющих, по мнению ФБР, угрозу нацбезопасности США, попал популярный во всем мире FaceApp.

Как утверждает Андрей Климов, в этом подходе США к иностранным приложениям нет ничего нового. По его словам, в Соединенных Штатах также относятся к любым программным продуктам из Китая.

«До этого были нападки на наш антивирус Касперского по похожим мотивам. Все, что новое появляется у нас автоматически попадает под штамп такого рода озабоченности. Эти озабоченности могут быть как публичными, так и скрытными. В данном случае мы имеем дело с очередной публичной озабоченностью. Если что-то сделано в России, то сразу будет штамп: осторожно, русский шпион», — заявил Климов в беседе с Федеральным агентством новостей.

В США пытаются отсечь любое возможное использование частной информации неамериканскими аналитическими структурами, говорит сенатор.

«При этом американские структуры автоматически получают некое преимущество, т. к. они и так отдают все, что нужно ФБР, АНБ и ЦРУ. А нам свои разработки нужны для того, чтобы США не лезли в наши дела. Однако властям США это не нравится. Они считают, что имеют право лезть в дела всех стран, особенно если там находятся производства американских IT компаний. Поэтому это обычная практика американских специальных служб – создавать любые препятствия на пути неамериканских средств информационно-компьютерных технологий», — подчеркнул член Совфеда.

Напомним, летом этого года о приложении 40-летнего петербургского разработчика Ярослава Гончарова FaceApp, позволяющим «состарить» лицо на фото, говорили по всему миру. Нейросеть побила все рекорды, став первым среди всех самых скачиваемых приложений в 154 из 155 стран мира. По данным Forbes, за десять дней в июле приложение заработало более миллиона долларов.

Как только приложение FaceApp вышло в мировые тренды, его призвали запретить в Германии. В интервью Федеральному агентству новостей президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич предположил, что это произошло, поскольку приложение было разработано в России. По словам Малькевича, Германия просто пошла по пути своего трансатлантического соседа — Соединенных Штатов Америки.