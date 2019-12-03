В ЛНР обвинили ВСУ в постановочных обстрелах позиций украинской армии в Донбассе

Луганск, 3 декабря. Луганская Народная Республика обвинила военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в постановочных обстрелах своих же позиций у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

В военном ведомстве республики сообщили, что зафиксировано присутствие подразделений ВСУ на подконтрольной Киеву территории в районе города Золотое, которые осуществляют постановочные обстрелы позиций украинской армии с целью обвинения ЛНР в нарушении режима прекращения огня.

Согласно имеющимся данным, находящиеся в населенных пунктах Первомайск и Михайловка наблюдатели ЛНР зафиксировали огонь из стрелкового оружия на подконтрольной ВСУ территории.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ Киев приступил к так называемой антитеррористической операции против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но украинская сторона постоянно нарушает минские договоренности.