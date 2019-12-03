Солист «Дюны» рассказал о состоянии Заворотнюк

Москва, 3 декабря. Солист популярной в 90-е годы группы «Дюна» Виктор Рыбин прокомментировал состояние актрисы Анастасии Заворотнюк. Артист призвал помолиться за коллегу.

Виктор Рыбин высказал свое мнение по поводу слухов о страшном недуге, которым страдает Заворотнюк.

«Там дело куда более серьезное и сложное. Если Настя не появляется на публике, то, видимо, дела обстоят очень тяжело. Нам всем надо всем молиться, чтобы произошло чудо. А родные правильно делают, что скрывают все подробности – это их личное дело. Мы сами не утаивали диагноз только потому, что хотели предупредить людей и попросить не повторять наших ошибок», — рассказал певец изданию «Дни.ру».

Напомним, в октябре 2018 года Виктор Рыбин и его супруга Наталья Сенчукова сообщили о том, что оба имеют тяжелое заболевание – базально-клеточный рак кожи. Пара прошла интенсивный курс терапии, в результате которого недуг отступил, и артисты сейчас находятся в стадии ремиссии.

Семья Анастасии Заворотнюк продолжает скрывать информацию о состоянии здоровья актрисы. СМИ сообщали, что артистке был поставлен диагноз глиобластома, выражающийся в быстром развитии злокачественной опухоли, чаще всего расположенной в головном мозге. Также есть мнения, что Заворотнюк при поддержке Татьяны Навки была прооперирована и угрозы ее жизни уже нет.