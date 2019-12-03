ЕС готов дать «сильный ответ» в случае введения США санкций против Франции

Париж, 3 декабря. Европейский союз готов дать «сильный ответ» в случае введения Вашингтоном санкций против Парижа, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Французский министр заявил, что проект санкций, о которых говорят в США, — недопустим. Кроме того, такая выходка со стороны США, как считает политик, недостойна для союзника.

«Это недостойно союзника, и это не та манера поведения, которую мы ждем от США по отношению к их главным союзникам – Франции и вообще Европе», — сказал Ле Мэр в эфире Radio Classique, добавив, что в случае введения новых ограничительных мер ЕС готов ответить.

Летом парламент Франции принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google. Этот закон вызвал сильную критику со стороны США.

Ранее стало известно, что торговый представитель США подготовил доклад, в котором говорится, что Франция проводит дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний. Вашингтон пригрозил введением пошлин по ставке до 100% на французские товары объемом до 2,4 миллиарда долларов​​​.