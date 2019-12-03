В ГД предложили сделать обязательными доказательства детективов в суде

Москва, 3 декабря. Около 90% российских адвокатов, которые обращаются к частному сыщику за оказанием детективных услуг, не могут использовать полученную информацию в суде — такие доказательства не принимаются.

Отсутствие в УПК РФ конкретной нормы, фиксирующей полномочия детективов, не способствует всестороннему и объективному расследованию уголовного преступления, а изменить эту ситуацию призван соответствующий законодательный проект.

Законопроект призван ликвидировать пробел в УПК РФ в части, касающейся использования в доказательной базе материалов частной детективной деятельности, рассказал автор инициативы, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

По словам депутата, основная цель проекта заключается в том, чтобы доказательствами по уголовному делу могли быть результаты детективной работы, чтобы их оценивали наравне, к примеру, с показаниями свидетелей, пишет «Парламентская газета».

«Расширяя полномочия детективов, мы придаем совершенно другой вес результатам деятельности сыщиков», — объяснил он.

На сегодняшний день, указал Выборный, есть детективы и сыщики, но итоги своей работы специалисты представить не могут.