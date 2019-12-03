Россия выходит в мировые лидеры по экономике знаний

С 5 по 7 декабря в Сочи пройдет форум «Глобальное технологическое лидерство», посвященный внедрению передовых технологий в высокотехнологичных отраслях России. Участники форума обсудят стратегию опережающего технологического развития страны вплоть до 2035 года.

Если верить зарубежным экспертам, у России слабые шансы выбиться в лидеры. По данным рейтинга Global Innovation Index 2019, наша страна находится лишь на 46-м месте среди 129 стран. А, скажем, в последнем исследовании Bloomberg Innovation Index РФ по совокупности показателей заняла 27 место в списке из 60 государств.

Однако проведенный Федеральным агентством новостей комплексный анализ показателей, учитывающий в том числе динамику последних лет и кадровый потенциал развития отрасли, свидетельствует об оптимистичных перспективах развития отрасли.

ФАН проанализировал индексы инновационного развития ведущих стран мира и наиболее значимые количественные показатели в научно-исследовательской и изобретательской деятельности, а также цифры, характеризующие кадровый потенциал развития науки. Для анализа были отобраны 10 ведущих экономик планеты: помимо России, в перечень вошли Великобритания, Германия, Индия, Италия, Канада, Китай, США, Франция и Япония.

Ранее эти же страны ФАН сравнил по уровню развития энергетики и экономики.

Образование

Интеллектуальный и образовательный потенциал нации напрямую определяет возможность инновационного развития государства как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе. В условиях все более ускоряющихся темпов появления в мире новых технологических решений и растущей конкуренции в сфере искусственного интеллекта важно учитывать не только наличие базовых знаний у жителей того или иного государства, но и уровень их обучаемости, способность адаптироваться к новой информации.

Уровень охвата средним образованием в странах мира свидетельствует как о доступности образовательных ресурсов для детей в целом, так и о наличии кадрового резерва. Рейтинг составлен на основе данных Всемирного банка. Охват средним образованием здесь вычисляется как процент учащихся в средней школе от общего числа жителей страны соответствующего возраста.

Таким образом, числовое значение может быть меньше 100%, если среднее образование доступно не всем детям школьного возраста, и более 100% — если программу средней школы в стране наряду с детьми изучают взрослые, в том числе пенсионеры, не попадающие в число потенциальных школьников по возрасту.

Отклонения от 100% в обе стороны принимаются как недостаток образовательной системы страны, когда элементарные знания недоступны для жителей на данный момент либо были недоступны ранее. Лидером рейтинга по этому показателю оказались Соединенные Штаты Америки, где доля охвата средним школьным образованием составила 99%. Наименее доступными школьные уроки остаются для юных жителей Индии.

Удручающая ситуация также сложилась в Великобритании, где указанный показатель достигает почти 126%: за партами вместе с детьми и подростками теснятся те, кто годится им в папы и мамы или даже в бабушки и дедушки.

Россия по приближенности своего показателя к идеальным 100% занимает в рейтинге 4-е место после США, Италии и Германии.

Другой показатель, уровень образования, является ключевым в оценке социального прогресса в рамках исследований Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Он же используется для расчета Индекса человеческого развития. Показатель учитывает как общий уровень грамотности в той или иной стране, так и уровень охвата ее населения начальным, средним и высшим образованием, то есть позволяет комплексно оценить успехи государства в обучении жителей.

Значения показателя, согласно методике ООН, могут варьироваться от 0 до 1. Наивысший результат в этом рейтинге имеет Германия с индексом 0,94, а низший — Индия с 0,55. Россия занимает 7-ю строчку.

В свою очередь, уровень грамотности свидетельствует не столько о развитии системы образования в стране, сколько о способности населения получать и адекватно воспринимать информацию и вообще обучаться чему-либо. Данный показатель также рассчитан ООН и измеряется в процентах.

Самыми грамотными оказались россияне: все в порядке у 99,5% населения нашей страны. В числе лидеров также находятся жители Франции, Японии и Великобритании (по 99%). Аутсайдером списка оказалась Индия (66%).

Анализ данных о доле лиц с высшим образованием среди населения в возрасте от 25 до 34 лет, проведенный специалистами по статистики Организации экономического сотрудничества и развития, позволяет сделать вывод о доступности высшего образования для населения, а также об обеспеченности инновационной отрасли страны профессионально подготовленными кадрами. Показатель измеряется в процентном соотношении числа выпускников вузов к общему количеству молодых людей в указанных возрастных границах.

Лидером в этом направлении также является Россия, где вузовский диплом имеют 63% молодых людей в возрасте от 25 до 34 лет. В аутсайдерах рейтинга — снова Индия, где высшее образование имеют лишь 13% молодых людей. С небольшим отрывом от Индии предпоследнюю строчку списка занимает Китай, где этот показатель равен 18%.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР)

Развитие научных и экспериментальных разработок, как на базе учебных и научных учреждений, так и на производственных предприятиях, является необходимым условием опережающего технологического развития для любого государства. В странах, где показатели НИОКР оставляют желать лучшего, не может идти речи о каких-либо прорывных решениях, так как в отсутствие инфраструктуры и кадров для серьезных научных исследований и опытно-конструкторской деятельности производственники вынуждены копировать заграничные находки и всегда оставаться на шаг позади.

Доля предприятий, занятых в НИОКР, как раз свидетельствует о количестве производственных баз в стране, которые создают новые продукты в той или иной отрасли. Показатель вычисляется как выраженная в процентах доля занимающихся НИОКР компаний от общего числа промышленных предприятий. Для составления этого рейтинга использовались данные ЮНЕСКО.

Наиболее развита система НИОКР оказалась на промышленных предприятиях Франции (71%), а наименее развитой — в индийской промышленности (35,5%). России, с точки зрения этого критерия, есть куда стремиться: в отечественной промышленности лишь чуть более половины предприятий имеют отделы, связанные с научными разработками.

В различных исследованиях, анализирующих инновационный потенциал государств, также неизменно фиксируется и число исследователей. В тех данных, которые приводит Институт статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики, этот показатель рассматривается в соотношении к общему количеству трудоустроенных человек. В таблице приведено количество исследователей на 10 000 работающих человек в каждой стране.

Больше всего исследователей трудится во Франции и Японии: 101 человек и 100 человек на 10 000 работающих, соответственно. Всего шесть специалистов занимаются исследованиями из 10 000 работающих индийцев. Россия в списке занимает 7-е место: здесь исследователями являются 60 человек из каждых десяти тысяч.

Число патентных заявок отражает количество поданных за год заявок на регистрацию соответствующего авторского права, согласно данным Всемирной организации интеллектуальной собственности. Число отражает эффективность работы исследователей, когда результатом научных и экспериментальных изысканий становятся конкретные новаторские решения.

Лидером рейтинга в этой отрасли стал полуторамиллиардный Китай, где число патентных заявок в несколько раз превышает показатели следующих за ним стран. В КНР зарегистрировано 1 245 709 патентных заявок, в то время как в следующих за ним США — 293 904, а в Японии — 260 290. Занимающая последнее место Италия может похвастаться лишь 8643 патентными заявками. У России — вполне достойное пятое место в рейтинге.

Инновационный потенциал

Рассчитанный по методике Международного союза электросвязи индекс IT-развития (ICT Development Index) учитывает 11 различных показателей, включая доступ к технологиям, их использование и наличие у населения соответствующих знаний и навыков.

В условиях растущей необходимости в цифровой трансформации различных отраслей экономики, а также развития систем искусственного интеллекта, достижения государств в области IT-технологий являются критически важными. Значения индекса в разных странах, которые приводит ООН, варьируются от 0 до 10.

Наиболее успешным в этом направлении государством считается Великобритания (8,65), наименьших успехов добилась Индия (3,03). Россия занимает 7-ю строчку рейтинга.

Другой показатель, характеризующий уровень развития экономики, основанной на знаниях, был разработан в 2004 году Всемирным банком. Индекс экономики знаний учитывает как условия развития институтов экономики и общества в целом, так и степень развития в стране системы образования, инноваций и все тех же информационно-коммуникационных технологий.

По каждой из групп критериев стране выставляется оценка от 1 до 10, итоговый индекс учитывает совокупность результатов. Россия по данному показателю пока еще находится, что называется, на «низком старте».

Однако данный критерий имеет смысл рассматривать лишь в динамике, обозначающей тот или иной тренд экономики знаний. Речь идет об изменении позиции страны в предыдущем рейтинге.

Положительное значение обозначает число строчек, на которые государство поднялось по сравнению с предыдущим годом, отрицательное — количество позиций, которые были потеряны им за прошедший период. Данный критерий показателен с точки зрения отслеживания тенденций и прогнозирования дальнейшего развития экономики знаний в стране.

Именно Россия сделала наибольший рывок в области развития экономики знаний, поднявшись за год сразу на девять позиций вверх. Наименее заметна динамика у Канады — страна улучшила собственный рейтинг всего на три позиции. При этом отрицательные значения специалисты зафиксировали у Франции, Японии, Великобритании, Италии, Индии. А дальше всех откатились назад Соединенные Штаты Америки, потерявшие сразу восемь позиций.

Рейтинг программистов в разных странах регулярно подсчитывают эксперты онлайн-платформы тестовых заданий для специалистов в этой сфере HackerRank. Этот показатель тесно связан с уровнем развития информационно-коммуникационных технологий, так как программисты являются основной созидающей силой в этой отрасли. От уровня их подготовки и одаренности зависит потенциал IT-сферы и перспектив цифровизации экономики государства в целом.

Самые сильные программисты, по мнению HackerRank, трудятся в Китае, хуже всего со специалистами в этой области дела обстоят в Индии. Россия в рейтинге занимает солидное второе место.

В последнем исследовании цифрового развития стран Digital Evolution Index, подготовленном Mastercard совместно со Школой права и дипломатии имени Флетчера, Россия попала в раздел перспективных стран, в то время как обогнавшие ее в названных выше инновационных рейтингах США, Канада, Германия, Япония оказались в разделе замедливших рост. Столь показательный успех россиян подтверждает объективность наших оценок.

Проанализированные ФАН данные свидетельствуют о том, что наша страна не сразу включилась в процесс построения и развития инновационной экономики. Тем не менее, продвинутая система качественного и доступного общего и высшего образования, а также создание специальных условий для развития науки и инновационных производств, позволяют сделать вывод о том, что у России есть все шансы уже в ближайшее время подняться с итогового 4 места к вершинам подавляющего большинства мировых рейтингов инновационного развития.