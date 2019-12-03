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Количество погибших в ДТП с автобусом в Тунисе возросло до 26 человек

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Количество погибших в ДТП с автобусом в Тунисе возросло до 26 человек

Тунис, 3 ноября. Жертвами страшного дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Тунисе стали 26 человек.

По данным чиновников, автобус упал в ущелье на северо-западе Туниса, 26 человек получили смертельные травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи.                                                         

В министерстве здравоохранения проинформировали, что 17 человек получили травмы различной степени тяжести. Известно, что все люди, которые находились в автобусе, были гражданами Туниса.                                                      

По последним данным, автобус отправился из Туниса к городу Айн-Драхам, который является популярным направлением среди местных туристов. На место ДТП прибыли президент Туниса Кейс Саид и премьер-министр страны Юсеф Чахед.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося, причины аварии пока не названы.

Как сообщает телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения, Тунис занимает второе место по количеству смертей в ДТП после Северной Ливии.                                                                           

Посольство России в Тунисе ранее проинформировало, что граждане России не пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Тунисе.

Напомним, рейсовый автобус опрокинулся в районе села Архангельское Старооскольского городского округа Белгородской области, есть пострадавшие.

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Источник: «Аль-Джазира»
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